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Política

ERC Bages reivindica haver impulsat més de 5,6 milions en inversions a la comarca

Els republicans atribueixen a la negociació pressupostària 13 actuacions en 12 municipis

  • Imatge d'arxiu de les obres al polígon del Pont Nou de Manresa -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de juny de 2026 a les 21:11

Esquerra Republicana del Bages ha assegurat que els acords pressupostaris amb el Govern de la Generalitat i les modificacions de crèdit negociades pel partit han permès incorporar 5,66 milions d'euros per finançar 13 projectes a diferents municipis de la comarca.

ERC vincula les partides a la negociació dels pressupostos

Esquerra Republicana del Bages ha fet balanç de les inversions que considera que ha contribuït a incorporar a la comarca a través de l'acord de pressupostos amb el Govern de la Generalitat i de les modificacions de crèdit negociades pels republicans.

Segons la formació, el conjunt d'actuacions suma 5.662.323,09 euros i permetrà desenvolupar tretze projectes en dotze municipis del Bages relacionats amb àmbits com la sanitat, l'habitatge, els equipaments municipals, l'espai públic, el patrimoni o l'activitat econòmica.

ERC sosté que aquestes actuacions són fruit de la negociació política i que responen a necessitats plantejades des del territori.

El CAP de Balsareny, habitatge a Cardona i sòl industrial a Manresa

Entre les actuacions que els republicans destaquen hi ha la partida d'1,3 milions d'euros per al futur centre d'assistència primària de Balsareny, els 778.500 euros per a la rehabilitació d'un edifici del barri de la Coromina de Cardona destinat a habitatge i els 800.000 euros previstos per al desenvolupament del polígon industrial Pont Nou II de Manresa.

També figuren en el llistat els 600.000 euros per a l'asfaltatge de carrers a Sallent, els 450.000 euros per al canvi de la gespa del camp de futbol de Santpedor i els 360.000 euros per a la reforma dels vestuaris de la zona esportiva municipal de Castellbell i el Vilar.

En el cas de Fonollosa, ERC assenyala una aportació de 299.578 euros vinculada a la reordenació del nucli de Fals i a la definició d'un nou espai públic comunitari.

Actuacions repartides per diversos municipis

El paquet d'inversions reivindicat per la formació inclou també 230.000 euros per a la remodelació i adequació de la Casa Prat de Gaià com a centre d'interpretació, 218.154,50 euros per al condicionament i energització del centre cívic La Fàbrica de Mura i 259.343,54 euros per a la reurbanització de la plaça del General Prim de Navarcles.

A Cardona també es preveu una partida de 200.000 euros per a la cobertura de la pista polivalent de Cal Badia, mentre que a Sant Mateu de Bages s'assignen 117.000 euros per a l'electrificació del conjunt monumental de Coaner.

La relació es completa amb 49.747,05 euros destinats a la construcció del Viver d'Entitats de Callús.

Els republicans posen l'accent en la cohesió territorial

Des d'ERC Bages s'afirma que una part important de les actuacions beneficiaran municipis petits i mitjans de la comarca, un fet que la formació considera una mostra de l'aposta per la cohesió territorial.

Els republicans també reivindiquen el paper dels seus càrrecs municipals i representants locals a l'hora de traslladar projectes i necessitats del territori als espais de negociació amb la Generalitat.

Segons la federació comarcal, les inversions anunciades contribueixen a donar resposta a demandes plantejades des de fa anys per diversos municipis del Bages.

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