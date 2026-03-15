La 42a Transéquia mobilitza 4.000 persones entre Balsareny i Manresa

La 42a edició de la Transéquia s'ha celebrat aquest diumenge amb la participació de 4.000 persones que han recorregut el traçat històric de la Séquia entre Balsareny i Manresa. La jornada s'ha desenvolupat amb un temps assolellat, amb una mica de vent i temperatures fresques, unes condicions que han afavorit caminants, corredors i ciclistes.
La cita, una de les més participatives del calendari popular de la Catalunya Central, ha combinat esport, patrimoni i solidaritat. Com és habitual, la jornada ha culminat al Parc de l'Agulla, on també s'han fet els parlaments institucionals i s'ha lliurat el donatiu solidari d'enguany.
Una jornada popular al voltant de la Séquia
La Transéquia ha tornat a reunir milers de participants al llarg del recorregut que segueix el canal medieval de la Séquia de Manresa, una infraestructura hidràulica del segle XIV que encara avui porta aigua a la ciutat. L'activitat ha ofert diferents modalitats per adaptar-se a tots els nivells, amb rutes caminant de 24, 18 i 10 quilòmetres, circuits en bicicleta i la possibilitat de fer el recorregut corrent.
El Parc de l'Agulla ha estat novament el punt final de totes les modalitats i el centre neuràlgic de la jornada, amb activitats familiars i la celebració de la Minitranséquia, que ha ofert tallers, jocs i propostes esportives per a infants.
Durant l'acte final, el director del Parc de la Séquia, Eudald Serra, ha destacat la importància d'aquesta cita per al territori i ha agraït la participació de totes les persones que hi han pres part. Serra ha remarcat que la jornada permet celebrar un patrimoni històric que "des de fa gairebé 700 anys porta l'aigua a la ciutat".
Santpedor, municipi amfitrió
Enguany, Santpedor ha estat el municipi amfitrió de la festa. L'alcalde, Agustí Comas, ha valorat el paper de la Transéquia com una activitat que va més enllà de l'esport i que contribueix a reforçar la identitat i la cohesió del territori. També ha destacat la participació de les entitats culturals del municipi, que han ofert diverses mostres de cultura popular al llarg del matí.
Per la seva banda, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, ha recordat que la Transéquia va néixer l'any 1985 impulsada per la Jove Cambra com a part dels actes de la Festa de la Llum, vinculada a la història de la construcció de la Séquia.
Un donatiu solidari de més de 3.000 euros
La jornada ha mantingut també el seu vessant solidari amb l'euro solidari que poden aportar voluntàriament els participants. En aquesta edició s'han recaptat 3.033 euros, que s'han destinat al Servei d'Acompanyament al Dol de la Catalunya Central.
El coordinador del servei, Carles Perarnau, ha agraït la contribució dels participants i ha destacat que aquest suport ajudarà a reforçar les activitats d'acompanyament a persones que viuen processos de dol.