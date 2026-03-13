El sector de l'aigua comparteix a Manresa experiències d'innovació i digitalització

El Palau Firal de Manresa va acollir dimecres un taller tècnic organitzat per Aigües de Manresa per compartir experiències d'innovació i digitalització en la gestió del cicle de l'aigua. La jornada va reunir una vintena de professionals i entitats del sector amb l'objectiu de posar en comú solucions tecnològiques, aprenentatges i reptes derivats del projecte Sostenibilitat en el cicle de l'aigua.
Espai per compartir experiències del sector
La jornada, titulada Transferència d'experiències del PERTE d'Aigües de Manresa, es va plantejar com un espai de treball i intercanvi entre operadors i professionals del sector. L'objectiu principal era obrir a altres organitzacions els resultats i l'experiència acumulada en el projecte impulsat per la companyia manresana.
La trobada va partir de la idea que els reptes actuals del cicle de l'aigua -com la digitalització de les xarxes, la millora de l'eficiència operativa o l'adaptació al canvi climàtic- requereixen compartir coneixement i generar aprenentatges col·lectius entre els diferents agents del sector.
El taller es va iniciar amb la benvinguda de la directora d'operacions d'Aigües de Manresa, Esther Costa, mentre que Sergi Compte, area manager d'R+D del Catalan Water Partnership, va presentar la dinàmica de la sessió i va destacar la importància de crear espais de transferència tecnològica entre operadors i empreses.
Quatre casos pràctics d'innovació
Durant la jornada es van exposar quatre projectes desenvolupats dins el programa Sostenibilitat en el cicle de l'aigua, amb l'objectiu de compartir solucions que puguin ser replicables en altres territoris.
Un dels casos presentats va ser el redisseny del sistema de telecontrol amb tecnologia oberta, explicat per la project manager de telecontrol Marina Lloys. També es va exposar l'evolució del sistema d'informació geogràfica corporatiu (GIS), basat en tecnologies de codi obert i orientat a integrar la gestió de la xarxa, la simulació hidràulica i les dades de sensors, a càrrec de Claudia Dragoste.
Un altre dels projectes va ser el desplegament de sensòrica a la xarxa, que ha comportat la instal·lació de prop de 3.750 sensors per millorar el monitoratge i facilitar la presa de decisions operatives, iniciativa presentada per Josep Maria Zaragoza.
Finalment, Jordi Cots va explicar el desenvolupament d'aplicacions corporatives amb programari obert sobre la plataforma Odoo, orientades a integrar dades i facilitar la planificació i el control dels processos interns.
Intercanvi de coneixement i reptes de futur
El taller va combinar presentacions tècniques amb espais de debat i intercanvi entre els participants. Aquest format va permetre compartir no només els resultats dels projectes, sinó també els aprenentatges, les dificultats i les decisions tecnològiques que han format part de la seva implementació.