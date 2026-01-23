Aigües de Manresa preveu més de 17,6 milions d'euros d'inversió per reforçar el servei el 2026

Aigües de Manresa afronta el 2026 amb un nou esforç inversor que supera els 17,6 milions d'euros, una xifra que consolida la tendència ascendent dels darrers anys. El pressupost posa l'accent en la renovació de xarxes, la modernització tecnològica, l'eficiència energètica i l'adaptació del servei a un context climàtic i normatiu cada vegada més exigent, tant a Manresa com als municipis on presta servei.
Un pressupost que consolida la tendència inversora
El pressupost d'inversions d'Aigües de Manresa per al 2026 arriba als 17,6 milions d'euros i referma un ritme sostingut de creixement que l'empresa ha mantingut en els darrers exercicis. Segons explica la companyia, aquest volum d'inversió respon a la necessitat de garantir un servei públic més segur, eficient i resilient, capaç de donar resposta als reptes derivats del canvi climàtic, l'envelliment de les infraestructures i les noves exigències normatives.
Una part destacada del pressupost, 2 milions d'euros, es destina a instal·lacions pròpies. En aquest àmbit sobresurt el projecte de la nova planta potabilitzadora, considerada una infraestructura clau per assegurar el subministrament d'aigua a llarg termini i avançar cap als estàndards de qualitat que marcaran els pròxims anys. L'empresa defensa que anticipar aquest tipus d'inversions és essencial per mantenir la robustesa del sistema i evitar situacions de risc en el futur.
Aigua potable: renovació de xarxa i impuls a la telelectura
Dins dels 2 milions d'euros destinats a instal·lacions pròpies, un total d'1.412.301,10 euros corresponen a actuacions a la xarxa d'aigua potable de Manresa. Aquestes inversions permetran ampliar els sectors monitoritzats mitjançant sistemes de telelectura, una aposta iniciada l'any passat, i renovar trams estratègics de la xarxa.
Entre les actuacions previstes destaquen la renovació de la xarxa entre la Culla i el carrer Joan Fuster, amb una inversió de 262.353,25 euros, i les millores als carrers Zamenhof i Berga, que sumen 221.106,85 euros. També s'hi inclouen actuacions puntuals al carrer Major, a l'avinguda Pirelli i al barri de Sant Pau.
En conjunt, aquestes intervencions representen la renovació de 1.531,4 metres de xarxa, amb l'objectiu de reduir pèrdues, millorar l'eficiència del sistema i reforçar la seguretat hídrica. El gerent d'Aigües de Manresa, Antoni Ventura i Ribal, assenyala que "invertir de manera continuada ens permet renovar el que cal, avançar cap a la telelectura i adaptar-nos a les noves demandes de qualitat. És una inversió en fiabilitat i en futur del servei". En aquest sentit, afegeix que "la modernització no és opcional; és essencial per oferir un servei públic que respongui al que la ciutadania espera".
Clavegueram: renovació d'infraestructures essencials
El pressupost del 2026 també preveu una inversió de 709.699,22 euros en el sistema de clavegueram. Aquesta partida té com a objectiu principal aprofitar actuacions municipals per renovar trams antics i allargar la vida útil d'una infraestructura sovint poc visible, però essencial per al funcionament de la ciutat.
Entre les actuacions destacades hi ha les previstes als carrers Guimerà, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra, amb una inversió de 100.031,81 euros, la renovació a la carretera de Santpedor i al passatge Bellaterra, amb 59.554,87 euros, i les millores al carrer Súria, pressupostades en 40.000 euros. Aquestes intervencions permetran reduir riscos d'incidències i millorar el drenatge, especialment en episodis de pluja intensa.
Paral·lelament, el 2025 s'ha iniciat la redacció del Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament (PIGSS) del sistema Manresa - Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Canet de Fals, que es preveu finalitzar l'últim trimestre del 2026. El pla inclou l'aixecament complet de la xarxa de sanejament, un estudi de pluges amb anàlisi d'escenaris actuals i futurs en el context del canvi climàtic, i la definició de les actuacions a dur a terme. Aquest treball ha de servir com a eina estratègica per millorar la planificació, la gestió i la resiliència del sistema.
Piscines municipals i eficiència energètica
Les Piscines Municipals Manel Estiarte i Duocastella concentraran una inversió de 930.932,79 euros. La partida principal correspon a la construcció d'una nova coberta a la piscina exterior, amb un cost de 627.000 euros, que permetrà allargar-ne l'ús més enllà dels mesos d'estiu i millorar-ne la funcionalitat. El pressupost també inclou actuacions de manteniment i adequació de les instal·lacions per reforçar el servei que s'ofereix a la ciutadania.
En l'àmbit energètic, Aigües de Manresa invertirà 403.297,03 euros per completar la renovació dels sistemes de climatització de les piscines, substituint-los per tecnologies més eficients com la geotèrmia, l'aerotèrmia i la hidrotermia. L'objectiu és reduir la despesa energètica i les emissions, avançant cap a un model d'autogeneració i consum responsable.
El gruix de la inversió, als municipis del territori
La partida més important del pressupost d'inversions, amb 11,87 milions d'euros, es destinarà a actuacions als municipis als quals dona servei Aigües de Manresa. Aquestes inversions es distribueixen en funció de les necessitats de cada municipi i reforcen l'abast territorial del servei.
Entre els municipis destacats hi ha Sant Fruitós de Bages, amb 296.543,09 euros en aigua potable i 234.369,65 euros en clavegueram; Sant Joan de Vilatorrada, amb 186.248,85 euros; Santpedor, amb 147.085 euros; Monistrol de Calders, amb 9.118,12 euros; el nucli de Valls, a Sant Mateu de Bages, amb 7.645 euros, i Castellnou de Bages, amb 5.374 euros.
En aquest àmbit també s'hi inclouen les subvencions rebudes per a obres, provinents de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb 4.204.654,78 euros, de la Diputació de Barcelona, amb 3.106.510,56 euros, i del programa PRTR, amb 896.718,33 euros.
Altres inversions complementàries
El pressupost del 2026 es completa amb altres inversions destinades a reforçar els recursos tècnics i operatius de l'empresa. Entre aquestes hi ha 115.700 euros per a equipament de laboratori, 440.000 euros per a l'adquisició de vehicles i una partida destinada a eines informàtiques, tant de hardware com de software.