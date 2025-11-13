Aigües Manresa incorpora una furgoneta robotitzada per detectar incidències al clavegueram

Aigües Manresa ha incorporat una nova furgoneta robotitzada per inspeccionar el clavegueram dels municipis on presta servei. El vehicle, equipat amb un robot d'inspecció amb càmera d'alta precisió, permet detectar incidències abans que es produeixin fuites o avaries, millorant la prevenció i la gestió eficient del sanejament.
Un robot que permet inspeccionar i prevenir
La nova furgoneta d'Aigües Manresa suposa un salt tecnològic en el manteniment del clavegueram. El robot que incorpora pot analitzar l'interior de les canonades en temps real, detectant fissures, obstruccions o punts febles que podrien derivar en fuites.
Aquesta eina permetrà fer inspeccions diàries i elaborar Plans Integrals de Gestió dels Sistemes de Sanejament als municipis on calgui. La combinació del robot amb un tècnic especialitzat fa possible obtenir diagnòstics immediats, sense dependre de serveis externs, i prioritzar les actuacions segons les necessitats detectades.
Segons Aigües Manresa, aquest nou sistema farà que el servei sigui més àgil, segur i proper al territori, reduint el risc d'incidències greus i facilitant la planificació preventiva.
Innovació i sostenibilitat en la gestió de l'aigua
El robot treballa connectat amb la plataforma Inloc Robotics, que processa les imatges captades, i amb el sistema de gestió GIS, que enregistra les dades a la base d'infraestructures de l'empresa.
Aquesta integració tecnològica permet optimitzar la presa de decisions i la planificació del manteniment, reforçant el compromís d'Aigües Manresa amb la innovació, la sostenibilitat i l'eficiència en la gestió de l'aigua i el sanejament.