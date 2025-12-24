Moià inaugura aquest diumenge el nou edifici cultural de Cal Comadran rehabilitat

Moià inaugurarà aquest diumenge, 28 de desembre, el nou edifici cultural de Cal Comadran, culminant la rehabilitació d'un antic complex fabril que esdevé un equipament modern i flexible per a activitats culturals, socials i d'emprenedoria.
Inauguració després d'un any i mig d'obres
Aquest diumenge a les 12 del migdia tindrà lloc l'acte d'inauguració del nou edifici cultural de Cal Comadran, un projecte llargament esperat que permet a Moià guanyar un nou equipament públic de gran capacitat. La rehabilitació de l'antic espai fabril de Can Comadran ha requerit prop d'un any i mig de treballs i suposa la transformació d'una part del complex industrial en un espai obert a la ciutadania.
Les obres han tingut un cost total de 2,8 milions d'euros, dels quals 1,4 milions provenen d'una subvenció dels fons europeus Next Generation. L'execució dels treballs ha anat a càrrec de l'empresa Constructora d'Aro SA, mentre que la redacció del projecte i la direcció d'obra han estat assumides per una unió temporal d'empreses especialitzada.
Un espai polivalent de 1.500 metres quadrats
El resultat de la rehabilitació és una gran nau d'uns 1.500 metres quadrats destinada a ús públic. L'edifici és d'una sola planta i està dividit en cinc sales compartimentades, separades per estructures de vidre que permeten combinar funcionalitat i lluminositat. Aquestes sales es posaran al servei d'entitats, col·lectius i usuaris particulars, amb la voluntat de crear un espai multifuncional i adaptable a múltiples necessitats.
Els usos previstos inclouen aules de formació, espais per a reunions i activitats d'entitats, sales per a assajos o activitats de dansa, una zona de teletreball i emprenedoria que es podrà llogar a particulars o empreses, i una aula preparada per a projeccions. També es contempla la possibilitat que el Punt d'Informació Turística s'hi traslladi, sempre en coordinació amb el Consell Comarcal del Moianès. Les dimensions de les sales permeten una gran versatilitat, amb espais que van des dels 80 metres quadrats fins a superfícies més àmplies.
Un edifici intel·ligent i sostenible
Per garantir que els diferents usos puguin conviure sense interferències, l'equipament s'ha dissenyat com un edifici totalment intel·ligent. Disposarà d'un sistema domòtic que regularà l'accés a les diferents sales mitjançant autorització prèvia i claus d'entrada, amb assignació específica dels espais a cada grup d'usuaris. Aquesta gestió permetrà optimitzar el funcionament de l'edifici i assegurar-ne un ús ordenat i eficient.
En l'àmbit de la sostenibilitat, la coberta de l'edifici acollirà una instal·lació de generació d'energia fotovoltaica que contribuirà a l'autosuficiència energètica del nou equipament. A la part inferior s'hi han ubicat les instal·lacions tècniques, com els equips de refrigeració, integrades de manera discreta dins del conjunt arquitectònic.
Preservació del patrimoni industrial
L'antiga fàbrica de Can Comadran va ser construïda l'any 1959 per l'empresari tèxtil Feliu Comadran i forma part del patrimoni industrial del municipi. Tot i la profunda transformació de l'espai, el projecte ha preservat diversos elements històrics com la caldera, els motors originals i la xemeneia, un dels símbols més recognoscibles del conjunt.
L'edifici rehabilitat ocupa aproximadament la meitat del que havia estat el complex original i s'ubica en una zona residencial amb presència d'altres equipaments municipals lúdics i esportius, reforçant així la centralitat d'aquest àmbit dins del municipi.
Un entorn exterior renovat
A l'exterior, ja s'ha instal·lat l'enllumenat i s'ha adequat l'espai com a zona verda amb arbres i àrees amb sorrals.