Joviat gradua prop de 500 alumnes en formació ocupacional

Joviat ha celebrat a la sala Els Carlins l'acte de graduació dels cursos de formació ocupacional i contínua del 2025, reconeixent l'esforç de gairebé cinc-centes persones que han completat la seva formació en diferents àmbits professionals. L'acte va reunir familiars i amistats per posar punt final a un any d'aprenentatge, superació i nous reptes.
Trenta grups i un objectiu compartit
En total, s'han graduat trenta grups de cursos vinculats a famílies professionals tan diverses com el sector sanitari, el sociosanitari, l'esport, l'hoteleria i la cuina. Tot i la varietat de disciplines, totes les formacions comparteixen un mateix objectiu: generar oportunitats reals de futur professional i personal per a l'alumnat.
Durant l'acte, es va posar en valor el compromís i la constància de les persones participants, moltes de les quals han compaginat la formació amb responsabilitats personals o laborals.
Certificats professionals i formació subvencionada
Al llarg del 2025, prop de mig miler d'alumnes han obtingut un certificat professional a Joviat gràcies a programes formatius subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Aquests itineraris estan adreçats tant a persones en situació d'atur com a professionals en actiu que volen millorar la seva qualificació, reciclar-se o obrir nous camins laborals.
Entre les especialitats cursades destaquen els certificats de professionalitat en Trasllat sanitari, Atenció sanitària en catàstrofes i Habilitació per a la docència, així com formacions en Guia per a itineraris eqüestres, Socorrisme en instal·lacions aquàtiques, Instrucció en ioga i Operacions bàsiques de cuina, restaurant i pastisseria.