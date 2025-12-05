El CAE ofereix tres formacions de Nadal en lleure, menjadors escolars i benestar emocional

El CAE posa en marxa aquest Nadal tres programes formatius adreçats a joves i professionals de l'àmbit educatiu i socioeducatiu, així com a persones interessades en el desenvolupament personal. Les propostes combinen educació en el lleure, menjadors escolars i benestar emocional, amb l'objectiu de reforçar la qualitat educativa i oferir recursos útils per al dia a dia.
Tres formacions adaptades a necessitats educatives i personals
Les noves propostes inclouen el curs Iniciació a l'esplai - premonitor/a de lleure, pensat per a joves que volen fer els primers passos en l'educació en el lleure, amb eines bàsiques de dinamització, seguretat i gestió de grups. També s'ofereix El menjador escolar des d'una perspectiva socioeducativa, adreçat a persones vinculades a serveis de menjador que busquen recursos per millorar la convivència i la qualitat educativa.
El tercer programa és Mindfulness 2025-2026, una formació de continuïtat que combina benestar personal i desenvolupament professional, amb eines de gestió emocional i atenció plena.
Calendari i inscripcions
Els cursos de premonitor i de menjador escolar s'impartiran entre el 22 i el 30 de desembre, aprofitant el període de Nadal, mentre que el programa de Mindfulness s'allargarà fins al març de 2026. Les inscripcions ja són obertes al web del CAE i les places són limitades.