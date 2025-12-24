Un manresà refugiat sirià corona el Kilimanjaro per dir no a la guerra

El manresà d'origen sirià Adnan Almousa Alfermli ha participat en l'ascensió al Kilimanjaro amb tres refugiats més com a gest simbòlic contra la guerra. L'experiència queda recollida al documental El cim, emès recentment al programa 60 Minuts de TV3, que explica les seves històries de superació personal.
Un repte col·lectiu amb un missatge contra la guerra
Adnan Almousa Alfermli ha format part d'un grup de quatre persones refugiades de guerra que han afrontat el repte de coronar el Kilimanjaro, la muntanya més alta de l'Àfrica. L'objectiu de l'ascensió era clar: visibilitzar les conseqüències dels conflictes armats i transmetre un missatge de pau i superació.
L'experiència es recull al documental El cim, emès dins el programa 60 Minuts de TV3, que posa el focus tant en el repte físic com en la càrrega simbòlica de l'expedició.
De la guerra de Síria a una nova vida a Manresa
La història d'Adnan està marcada per la guerra civil siriana. Ferit de bala l'any 2012 a la ciutat d'Homs, va patir lesions molt greus que el van deixar amb una discapacitat física permanent que l'obliga a anar en cadira de rodes. Després d'un llarg periple d'exili, hospitalitzacions i fugides, ell i la seva família van acabar obtenint asil i establint-se a Manresa.
Malgrat les seqüeles físiques i emocionals, Adnan va trobar en l'esport una eina clau de recuperació personal i d'empoderament. Des de curses de resistència fins a maratons internacionals, l'activitat esportiva s'ha convertit en una part central de la seva vida.
L'esport com a eina de superació i compromís social
L'ascensió al Kilimanjaro s'emmarca en el projecte solidari Summits for Smiles, impulsat per la Fundació Inara, amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar infants i joves afectats per conflictes bèl·lics. Durant sis dies d'ascensió, Adnan i la resta de participants van culminar el repte com a símbol de resiliència i denúncia de la violència armada.
El documental mostra com, més enllà de l'èxit esportiu, l'experiència representa una reivindicació vital: transformar el dolor viscut en un missatge d'esperança. Des de Manresa, Adnan continua entrenant i assumint nous reptes amb la voluntat de seguir inspirant altres persones i defensar que, fins i tot després de la guerra, és possible tornar a mirar amunt.