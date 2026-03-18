Entra en funcionament la nova àrea d'emergència de residus de Pineda de Bages

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en funcionament aquest dimarts la nova àrea d'emergència de residus de Pineda de Bages, un equipament destinat a facilitar la gestió puntual de deixalles a la urbanització. La instal·lació s'ubica a la plaça dels Metges i substitueix l'anterior espai, en resposta a una petició dels veïns.
Un nou espai adaptat a les necessitats de la urbanització
La nova àrea d'emergència s'ha construït durant aquest mes de març, tot i que el projecte es va iniciar el passat mes de desembre. Segons ha informat el consistori, les obres van patir un contratemps a causa d'un acte vandàlic que va obligar a reposar els materials, fet que va endarrerir la seva finalització.
Amb la posada en marxa d'aquest equipament, el municipi vol donar resposta a la demanda dels residents de Pineda de Bages de traslladar el servei a una ubicació més adequada i funcional. La nova àrea ofereix un espai més ordenat i adaptat per a la recollida selectiva de residus.
Suport al sistema porta a porta
Aquest tipus d'instal·lació està pensat per complementar el sistema de recollida porta a porta implantat a la urbanització. En concret, l'àrea d'emergència permet als veïns disposar d'un punt alternatiu per dipositar els residus en aquells dies puntuals en què no poden utilitzar el servei habitual.
L'espai està tancat i compta amb contenidors per a totes les fraccions de residus, amb l'objectiu de garantir una correcta separació i facilitar el reciclatge.
Accés limitat i controlat
L'accés a la instal·lació està restringit als residents de la urbanització i es regula mitjançant una targeta identificativa. Segons el sistema establert, cada usuari pot fer ús de l'àrea d'emergència un màxim de 15 vegades l'any.
Aquesta limitació té com a finalitat assegurar que el servei s'utilitza de manera puntual i no substitueix el sistema ordinari de recollida porta a porta, que continua sent el model principal de gestió de residus a Pineda de Bages.