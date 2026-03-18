Una jornada a Manresa aborda l'estigma en salut mental i la seva transformació

La segona jornada intercàtedres de la UManresa posarà el focus en l'estigma en salut mental el pròxim 10 d'abril. La iniciativa vol identificar pràctiques excloents i promoure una atenció més humana i transformadora.
Una jornada per analitzar l'estigma institucional
Les càtedres de Salut Mental, Lideratge en Valors i Simulació i Seguretat del Pacient de la UVic-UCC a Manresa, organitzen la segona edició d'una jornada conjunta centrada enguany en l'estigma en l'àmbit de la salut mental.
Sota el títol Quan el sistema també estigmatitza: valors i simulació per transformar l'atenció en salut mental, la trobada vol identificar formes d'estigmatització dins les institucions i detectar pràctiques que poden generar exclusió o un tracte deshumanitzat cap als pacients.
Ponències, testimonis i espais de debat
El programa inclourà una conferència inaugural a càrrec de l'entitat ObertaMent, així com una conversa amb l'exalcalde de Badalona, Àlex Pastor, el fotògraf Santi Roset i la professional de salut mental d'Althaia, Rosa Giralt.
També s'hi incorporarà una taula rodona amb testimonis de persones que han patit problemes de salut mental, amb l'objectiu d'abordar l'autoestigma i el procés d'interiorització dels prejudicis.
Formació pràctica amb simulació
Un dels eixos destacats de la jornada serà la realització d'una activitat de simulació per treballar la mirada clínica dels professionals i fomentar noves formes d'atenció més respectuoses i inclusives.
Aquesta proposta pràctica busca dotar els participants d'eines útils per aplicar en el seu dia a dia professional i contribuir a millorar la qualitat assistencial.
Transformar la cultura assistencial
La jornada, organitzada amb la col·laboració de la Fundació Althaia, vol anar més enllà de la reflexió i incidir en la transformació de la cultura dels professionals, dels equips assistencials i de les institucions.
L'objectiu final és avançar cap a un model d'atenció que redueixi l'estigma i millori l'experiència i el benestar de les persones amb problemes de salut mental.
Continuïtat d'un projecte compartit
Aquesta és la segona edició d'una iniciativa que vol potenciar el treball conjunt entre càtedres i generar coneixement aplicable. La primera jornada, centrada en els professionals, ja va posar de manifest la necessitat d'equilibrar competència, compromís i atenció emocional en l'àmbit de la salut mental.