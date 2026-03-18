La Fira de l'Estudiant de Manresa espera 3.400 alumnes del 24 al 26 de març

La 34a Fira de l'Estudiant se celebrarà del 24 al 26 de març al Museu de l'Aigua i del Tèxtil de Manresa amb una previsió de 3.400 alumnes. El certamen oferirà orientació acadèmica, formativa i ocupacional i vol reforçar l'assistència de famílies i públic adult.
Una cita de referència per a l'orientació educativa
La Fira de l'Estudiant de Manresa arriba a la seva 34a edició amb l'objectiu de tornar a ser un espai de referència per a l'orientació acadèmica i professional al territori.
El certamen posarà especial èmfasi en l'oferta educativa de les comarques del Bages i el Moianès i permetrà a joves, famílies i persones adultes conèixer les diferents opcions formatives i laborals disponibles.
L'accés a la fira serà gratuït i tindrà lloc al Museu de l'Aigua i del Tèxtil.
Amplia oferta formativa i espais d'orientació
Enguany, la fira comptarà amb una oferta diversa d'estands i espais informatius. Hi participaran catorze centres amb oferta de formació professional o itineraris combinats amb batxillerat, tres centres amb estudis de batxillerat i dos estands universitaris. A més, hi haurà vuit estands genèrics, cinc espais d'orientació individualitzada i diferents zones destinades a tallers que es concretaran amb la participació dels centres expositors.
Previsió de milers de visitants i reforç de la tarda
Pel que fa a les visites escolars, s'espera la participació de 3.400 alumnes amb visites programades durant els tres dies de la fira. Més enllà de l'àmbit educatiu, l'organització vol potenciar especialment l'assistència de famílies i de públic adult, sobretot en l'horari de tarda.
Per aconseguir-ho, es preveu reforçar la difusió a les xarxes socials amb l'objectiu d'augmentar aquest segment de visitants, que ja ha crescut des del trasllat de la fira al Museu de l'Aigua i del Tèxtil.
Horaris i organització del certamen
La fira obrirà dimarts 24 i dimecres 25 de març de 9 del matí a 2 del migdia i de 2/4 de 4 a 7 de la tarda. El dijous 26 de març l'horari serà només de matí, de 9 a 2.
La Fira de l'Estudiant està organitzada pel Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament de Manresa, els Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, la Fundació Lacetània i el Consell Comarcal del Moianès.
El certamen es planteja com una eina per ajudar a prendre decisions informades sobre el futur acadèmic i professional i també com un espai d'acompanyament per a persones que volen reorientar el seu itinerari formatiu o laboral.