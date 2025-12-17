El Consell Comarcal del Bages consolida «Obrint Camins» com a pont cap a la inserció laboral juvenil

El Consell Comarcal del Bages ha tancat la segona edició del projecte Obrint Camins per la Inserció Laboral, una iniciativa formativa adreçada a joves en situació de vulnerabilitat dels municipis de la comarca. Després de l'experiència pilot de l'any passat, el programa ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu, ampliant hores i continguts, i ha aconseguit una elevada taxa de finalització que el consolida com una eina efectiva per reconnectar joves amb el món formatiu i laboral.
Una segona edició amb més hores i nou enfocament formatiu
Després de la prova pilot del 2024, centrada en una formació de 60 hores en logística de magatzems amb certificació en riscos laborals per a carretons, el projecte s'ha ampliat enguany fins a les 80 hores. En aquesta segona edició, l'aprenentatge s'ha orientat cap a l'electricitat i l'electrònica aplicada a la indústria del metall, un sector amb demanda al teixit productiu del Bages.
La formació s'ha desenvolupat en col·laboració amb el Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània i s'ha dut a terme del 27 d'octubre al 15 de desembre. Les sessions han tingut lloc els dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 13 h, al Palau Firal de Manresa, un espai que ha acollit tant la part pràctica com el treball d'hàbits i competències bàsiques vinculades al món laboral.
Joves de tota la comarca i un alt nivell de compromís
En aquesta edició hi han participat 18 joves d'entre 16 i 25 anys, procedents de diversos municipis del Bages: Artés, Balsareny, Cardona, Castellbell i el Vilar, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet i Manresa.
D'aquests 18 participants, 16 han completat la totalitat del curs. El Consell Comarcal del Bages valora aquest resultat com un "èxit de participació i compromís", especialment tenint en compte les dificultats personals, administratives i socials que sovint afronten aquests perfils juvenils a l'hora de sostenir processos formatius continuats.
Un projecte amb doble objectiu: ofici i autonomia
L'objectiu d'Obrint Camins és doble. D'una banda, oferir una primera immersió pràctica en un ofici amb sortides laborals reals a la comarca. De l'altra, acompanyar processos d'autonomia personal perquè els joves puguin reconnectar-se amb el seu projecte vital, conèixer una professió i, si així ho desitgen, preparar el camí per continuar formant-se i accedir al mercat de treball.
El projecte posa especial èmfasi en la cultura preventiva, les habilitats bàsiques i el coneixement de l'entorn laboral, amb la voluntat de reduir el risc de desconnexió i precarietat entre joves que, sovint, queden fora dels circuits formatius reglats.
El valor d'un "pont" dins el sistema formatiu
La consellera comarcal de Serveis Socials d'Atenció Especialitzada, Lluïsa Tulleuda, ha subratllat el sentit inclusiu del programa i la seva funció dins el sistema. Segons ha explicat, Obrint Camins dona resposta a un buit existent quan la situació administrativa impedeix a alguns joves accedir a la Formació Professional del SOC, fet que pot derivar en desconnexió social i laboral.
En aquest sentit, Tulleuda ha destacat que la iniciativa actua com un pont: proporciona habilitats bàsiques, cultura preventiva i un primer contacte amb un sector amb oportunitats al Bages, tot facilitant que els joves puguin visualitzar un futur formatiu i laboral possible.
La consellera també ha posat en valor el treball coordinat amb els municipis i el món formatiu. Segons ha assenyalat, el bon funcionament del projecte es basa en la suma de serveis socials municipals, el Centre de Formació Pràctica i un itinerari d'acompanyament personalitzat. Aquest enfocament integral, ha remarcat, es tradueix en més joves que acaben el curs, més motivació per seguir formant-se i més opcions d'inserció laboral quan regularitzen la seva situació administrativa.
Continuïtat i adaptació a les necessitats del territori
De cara al futur, el Consell Comarcal del Bages continuarà treballant conjuntament amb els ajuntaments, el teixit empresarial i els centres formatius del territori per consolidar el programa. L'objectiu és adaptar-ne els continguts a les necessitats sectorials de la comarca, alhora que es reforça l'acompanyament social i educatiu dels i les participants.