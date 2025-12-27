El bar Moka abaixa la persiana després de més de setanta anys d'història i tres generacions

El Moka, un dels bars més emblemàtics de Manresa, tancarà definitivament el 31 de desembre després de més de set dècades d'activitat. El negoci, estretament vinculat a les travesses, a la loteria i a la vida social de la ciutat, posa punt final a una llarga trajectòria iniciada al Passeig i culminada a la plaça de la Font de les Oques.
Un tancament que posa fi a una etapa històrica
El proper 31 de desembre marcarà el final del bar Moka, un establiment amb una llarga tradició a Manresa i amb una forta càrrega simbòlica per a diverses generacions de clients. Fundat fa més de setanta anys, el local va viure els seus anys de màxima projecció a l'antiga ubicació del Passeig, davant de Crist Rei, on es va consolidar com un espai de trobada habitual i molt reconegut a la ciutat.
El tancament respon a la decisió de posar fi a una activitat que, amb el pas del temps, ha deixat de ser viable en les condicions actuals, coincidint també amb la proximitat de la jubilació del seu responsable, Òscar Mominó.
De referent al Passeig a una etapa més discreta
El Moka va néixer de la mà d'Ignasi Mominó i va continuar sota la direcció de la segona generació familiar, amb Josep Maria Mominó i Ramona Alegre, juntament amb altres membres de la família. A partir del 2005, la gestió va passar a la tercera generació.
L'any 2007, un conflicte amb la propietat de l'immoble del Passeig va obligar el bar a traslladar-se a la plaça de la Font de les Oques. En aquesta nova ubicació, el Moka va mantenir l'activitat durant gairebé dues dècades, però amb una presència més discreta i envoltat d'una oferta d'oci cada cop més àmplia que li va restar centralitat.
El final d'una icona de les travesses i la loteria
Una de les senyes d'identitat del Moka ha estat, històricament, la seva vinculació amb les travesses i la loteria. Aquesta mateixa setmana, el bar ja ha deixat de vendre participacions i de gestionar apostes, posant fi a l'activitat que durant dècades va atraure clients de tota la ciutat.
Al llarg de la seva història, el Moka va arribar a repartir premis destacats, tant en travesses com en jocs de loteria, i va mantenir una penya pròpia que va esdevenir un element distintiu del local. En l'època prèvia a la digitalització, el bar era també un punt de referència per consultar els resultats esportius dels diumenges.
Un espai clau de la vida social manresana
Més enllà de les apostes, el Moka va ser durant molts anys un autèntic centre de vida social. Al local del Passeig s'hi jugava a cartes i a dòmino, s'hi van incorporar màquines recreatives, billar i futbolí, i va esdevenir un lloc habitual de trobada per a entitats esportives i col·lectius vinculats al futbol, el bàsquet, el tennis o el waterpolo.
Amb el pas dels anys, també va atraure públic jove i va conviure amb clienteles molt diverses, fet que el va convertir en un bar de referència transversal, amb una identitat pròpia molt marcada dins l'imaginari col·lectiu de la ciutat.
Comiat amb una festa de tancament
El Moka s'acomiadarà definitivament amb una festa de comiat prevista per al dia 30 de desembre a la tarda, com a darrer acte abans de baixar la persiana. Amb el tancament, Manresa perd un dels seus bars més històrics, testimoni de dècades de canvis socials, culturals i esportius a la ciutat.