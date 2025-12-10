Tanca la històrica perfumeria Regina de Manresa després de més de 77 anys

La perfumeria Regina, un establiment emblemàtic del carrer Cap del Rec de Manresa, tancarà definitivament el proper 20 de desembre. Després de més de set dècades d'activitat i 46 anys rere el taulell, la propietària, Rosa Puigdellívol, ha decidit posar punt final al negoci per "inseguretat, cansament i una profunda decepció amb l'evolució del comerç al Barri Antic de Manresa". El robatori patit aquest estiu i la pèrdua continuada de clients han estat determinants. Aquest dissabte 13 de desmbre, a les 12 del migdia, rifarà entre els seus clients quinze lots de productes a la plaça Major.
Un comerç amb 77 anys d'història que diu prou
Obrir i tancar la botiga ha estat la rutina familiar des de 1948, quan els seus pares, Esteve Puigdellívol i Regina Servet, van inaugurar l'establiment sota el nom d'Aceites y Jabones Regina. Des d'aleshores, la perfumeria ha estat un punt de referència a tocar de la plaça Major, però Rosa Puigdellívol reconeix que les circumstàncies han canviat massa com per resistir més temps.
El robatori del juliol passat -en què es van endur productes valorats en 40.000 euros- va ser el punt d'inflexió. "No volia passar quatre anys més vivint angoixada", explica. L'episodi va reforçar una decisió que feia temps que arrossegava.
Un Barri Antic que perd pulsació comercial
Puigdellívol assegura que la davallada del petit comerç és general, però que al Barri Antic es nota amb especial intensitat. Critica que els canvis d'hàbits, la competència de grans superfícies i la globalització han anat afeblint el model de botiga de proximitat. I hi afegeix un problema endèmic: l'accessibilitat.
Recorda que l'eliminació de places d'aparcament a la plaça Major i al Carme va allunyar la clientela de fora la ciutat: "La gent de comarca ja no baixa al centre". També lamenta que no s'hagi atès la demanda d'un microbús pel Centre Històric i defensa que la plaça Major hauria d'acollir més activitat cultural i social per reactivar el comerç.
Inseguretat i degradació: "Anem trenta anys tard"
La propietària denuncia que el barri ha anat envellint i perdent comerç fins a quedar amb "quatre botigues". Assegura que tot i alguns intents recents de reactivació, arriben "30 anys tard". També hi afegeix la manca de presència policial: "No veig mai que passin per davant".
Puigdellívol reivindica el valor social del comerç de proximitat i lamenta que sovint només el mantingui la gent gran: "A més de fer país, hem de fer ciutat, i entre tots hauríem de cuidar el comerç".
Un comiat després de 46 anys rere el taulell
Després de gairebé mig segle atenent clients -primer amb la seva mare, després al capdavant del negoci-, Rosa Puigdellívol vol acomiadar-se amb un somriure. "No vull acabar amb pena, sinó amb una festa", diu. La celebració arribarà a finals d'any, quan la perfumeria Regina abaixi la persiana per darrera vegada.
Amb aquest tancament, el Barri Antic perd una de les seves botigues més antigues i representatives, símbol d'una època en què el centre de Manresa bullia de vida comercial.