La Cambra de Comerç de Manresa obre la convocatòria del 58è Concurs d'Aparadors de Nadal

La Cambra de Comerç de Manresa ha obert la convocatòria per a la 58a edició del Concurs d'Aparadors de Nadal, una iniciativa històrica que des de fa més de mig segle reconeix la creativitat i l'aposta del comerç local per oferir una atmosfera nadalenca atractiva i suggeridora. El certamen, que s'ha convertit en un dels esdeveniments més emblemàtics del calendari comercial de la ciutat, busca reforçar la vitalitat del teixit comerç i dinamitzar els carrers en unes dates clau per al sector.
Inscripcions gratuïtes obertes fins a l'11 de desembre
La participació està oberta a tots els comerços de Manresa, independentment de la seva activitat. Les inscripcions són gratuïtes i es podran realitzar entre el 28 de novembre i l'11 de desembre a través de diverses vies: presencialment a la seu de la Cambra (Muralla del Carme 17-23, 2a planta, edifici Can Jorba), per telèfon o per correu electrònic.
Cada establiment inscrit rebrà un rètol identificatiu amb el número de participant, que haurà de ser visible a l'aparador. Els aparadors hauran d'estar muntats i exposats des del moment de la inscripció fins al 26 de desembre. A més, serà necessari enviar una fotografia de l'aparador abans de l'11 de desembre a l'adreça indicada per l'organització.
Premi del Jurat i Premi del Públic
El concurs es divideix en dues categories de reconeixement. D'una banda, el Premi del Jurat, atorgat per un equip de professionals i representants d'entitats del sector comercial, que valorarà aspectes com l'originalitat, l'impacte visual, la qualitat artística i artesanal, el missatge i l'adequació a l'entorn. Els tres premis establerts són de 600 euros, 300 euros i 150 euros.
D'altra banda, el certamen incorpora el Premi del Públic, que convida la ciutadania a votar a través del perfil d'Instagram de la Cambra (@cambramanresa). Les votacions estaran obertes entre el 12 i el 17 de desembre fins a les 12.00 h. Els premis econòmics seran els mateixos que en la categoria del jurat, i entre els participants es sortejaran cinc vals de compra de 20 euros.
L'organització també ha informat que, en cas de detectar votacions procedents de perfils falsos -com comptes sense activitat, sense fotografia o amb combinacions aleatòries de lletres i números-, la imatge de l'aparador afectat es retirarà i es tornarà a publicar, reiniciant el recompte de “m'agrada” des de zero.
Acte de lliurament de premis el 19 de desembre
Els premis del concurs i els vals sortejats entre els votants es donaran a conèixer el 19 de desembre a les 14.00 h, en un acte que se celebrarà a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa. L'esdeveniment servirà per posar punt final a una nova edició d'un certamen que, any rere any, contribueix a enfortir la identitat comercial de la ciutat i a implicar tant establiments com ciutadania en l'ambient festiu del Nadal.