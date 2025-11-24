Manresa donarà el tret de sortida al Nadal amb una nova edició de la Fira de Sant Andreu

Manresa celebrarà els dies 28, 29 i 30 de novembre una nova edició de la Fira de Sant Andreu, organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), que un any més marcarà l'inici oficial de la campanya de Nadal. El certamen arriba amb propostes culturals, gastronòmiques i familiars pensades per reforçar el comerç de proximitat.
Una Fira carregada d'activitats i tradició
La Fira manté els seus elements més característics: la mostra d'artesania, les atraccions, el comerç al carrer i un ampli ventall d'activitats per a totes les edats. Diumenge 30 al migdia, la ciutat viurà una cercavila i exposició de Gegants i Capgrossos, recuperant l'esperit festiu de la celebració.
A més, divendres i dissabte el CAE organitzarà una Gimcana de Valors en diferents botigues del centre, una activitat gratuïta que convida a descobrir el comerç en família mentre es promocionen la convivència i el joc.
Novetats, gastronomia i activitats familiars
Com a novetat destacada, la plaça Sant Domènec incorporarà un carrusel infantil pensat per als més petits. La gastronomia també hi serà present amb la 3a edició del Tast d'Escudella, conduït pel cuiner Nani Sala, que dissabte al migdia mostrarà com elaborar aquest plat emblemàtic de la cuina catalana al pati del Kursaal. Es tracta d'una proposta gratuïta.
Els visitants podran completar la jornada amb el TasTAndreu, un recorregut gastronòmic pels establiments de l'entorn de la Fira, i amb visites teatralitzades a l'Hospital de Sant Andreu, una de les activitats més singulars del programa. Diumenge, la plaça Neus Català acollirà la tómbola solidària per La Marató oberta a tothom.
Motor de la campanya de Nadal
La Fira de Sant Andreu s'ha convertit en un dels moments més rellevants del calendari comercial manresà. Amb una oferta variada, activitats per al públic familiar i propostes que combinen tradició i innovació, el certamen vol incentivar les compres de Nadal i reforçar el comerç de proximitat.
Un cap de setmana ideal per anticipar regals, descobrir productes únics i viure l'ambient més especial de l'any als carrers de Manresa.