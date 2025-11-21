Els Carlins renoven el repartiment d'Els Pastorets i amplien funcions aquest Nadal

Els Pastorets tornaran aquest Nadal a Els Carlins amb una edició carregada de novetats: un repartiment renovat, millores tècniques i set representacions que s'allargaran del 26 de desembre al 6 de gener. L'entitat consolida així un muntatge centenari que combina tradició i actualització constant.
Un Nadal més, la tradició d'Els Pastorets torna a encendre Els Carlins
Cada Nadal, el combat entre el bé i el mal torna a omplir l'escenari d'Els Carlins, i enguany ho fa amb una edició especialment revitalitzada. Els Pastorets, un dels espectacles amb més trajectòria de la ciutat -en escena de manera ininterrompuda al mateix espai des del 1910- estrenen temporada amb un repartiment renovat, canvis tècnics i una programació ampliada. En total, s'oferiran set funcions els dies 26, 27 i 28 de desembre, i l'1, 3, 4 i 6 de gener, totes a les 6 de la tarda.
Repartiment renovat amb noves cares per a Rovelló i Satanàs
La principal novetat d'aquesta temporada és la incorporació de nous actors en dos dels papers més emblemàtics del muntatge. Robert Canet interpretarà Rovelló, un personatge que ja coneix bé la casa, on hi va actuar de jove i on es va reincorporar la temporada passada. Per la seva banda, Ignasi Rius donarà vida al nou Satanàs. Rius va començar la seva trajectòria teatral precisament a Els Pastorets d'Els Carlins fa vint-i-cinc anys, interpretant papers menors, i ha continuat vinculat a la Companyia en diversos projectes. Ara, torna per assumir un dels rols centrals del muntatge.
Millores tècniques i ajustos de vestuari per reforçar l'impacte visual
La direcció, que mantenen Maribel Montardit i Imma Torrecillas, ha impulsat diverses millores tècniques per potenciar l'experiència escènica. Enguany s'han renovat projeccions, il·luminació i punts de llum, i també s'han introduït ajustos de vestuari -especialment visibles en les escenes infernals- per reforçar la potència visual i l'atmosfera del muntatge. Amb més de quaranta intèrprets en escena, Els Pastorets d'Els Carlins continuen combinant amb encert tradició, modernitat i treball col·lectiu.
Un espectacle emblemàtic que forma part de la memòria de la ciutat
L'entitat destaca que aquesta nova edició reafirma la vitalitat d'un projecte cultural que ha sabut mantenir-se viu generació rere generació. Cada any, Els Pastorets són una cita ineludible per al públic familiar i una peça essencial de la celebració del Nadal a Manresa. Amb una versió propera i apassionada, Els Carlins tornen a fer de la tradició un espectacle viu i compartit.
Informació pràctica i venda d'entrades
Les set funcions d'aquesta temporada es representaran a Els Carlins, al carrer Sabateria 3-5 de Manresa, totes a les 6 de la tarda. Les entrades ja estan disponibles des del 20 de novembre a través del web d'Els Carlins.