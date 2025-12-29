El CineXic enceta l'any a Sant Fruitós amb la projecció de «Zog i els doctors voladors»

El primer CineXic de l'any arribarà aquest diumenge 4 de gener al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages amb la projecció de Zog i els doctors voladors, una proposta cinematogràfica familiar recomanada a partir de 3 anys.
Cinema familiar per començar l'any
El cicle de cinema infantil CineXic torna aquest gener a Sant Fruitós de Bages amb una nova sessió pensada per al públic més petit. La projecció tindrà lloc el diumenge 4 de gener, a les 6 de la tarda, al Teatre Casal Cultural, i servirà per encetar la programació de l'any amb una proposta adreçada a tota la família.
La pel·lícula escollida és Zog i els doctors voladors, un film recomanat a infants a partir de 3 anys que combina aventures, humor i valors educatius.
Una història de valentia, cures i llibertat d'escollir
La història gira al voltant de la princesa Perla Llessamí, el cavaller Jordi Rodalmon i el drac Zog, que formen un peculiar i entregat equip de doctors voladors. Junts es dediquen a curar tota mena de criatures, des d'una sirena cremada pel sol fins a un lleó amb la grip.
El repte més gran, però, arribarà quan hagin d'atendre el rei, oncle de la Perla, que desconfia de les capacitats de la seva neboda i no accepta que hagi triat ser metgessa. El film planteja si els doctors voladors aconseguiran fer-se valer davant del monarca i defensar la seva vocació.
La projecció inclou un conte de la creadora d'El cargol i la balena i El Grúfal, acompanyat de quatre històries que reflexionen sobre la llibertat d'escollir i la importància de cuidar allò que estimem.
Entrades i projecte CineXic
Les entrades per a la sessió es poden descarregar gratuïtament per a infants fins als deu anys, mentre que a partir dels onze anys el preu és de 3 euros. Es poden adquirir a través del web de Codetickets.
El CineXic és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la col·laboració de les distribuïdores Rita&Luca i Pack Màgic, amb l'objectiu d'apropar el cinema de qualitat al públic infantil arreu del territori.