La periodista Neus Tomàs participarà aquest dijous al cicle Pessics de Saviesa

La periodista Neus Tomàs serà la protagonista aquest dijous d'una nova sessió del cicle Pessics de Saviesa, que se celebrarà a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino de Manresa. L'acte consistirà en una conversa amb el periodista Jordi Morros, que conduirà la sessió.
La trobada permetrà analitzar l'actual panorama polític i abordar com els principals esdeveniments internacionals poden influir en la situació política actual. Tomàs és actualment directora adjunta del diari digital eldiario.es i compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit de la comunicació.
Una trajectòria consolidada en el periodisme
Al llarg de la seva carrera professional, Neus Tomàs ha treballat en mitjans de referència com El Periódico de Catalunya i Cadena SER, i és també una veu habitual en tertúlies de ràdio i televisió de Catalunya, on analitza l'actualitat política.
La seva intervenció forma part del cicle Pessics de Saviesa, que enguany gira entorn del tema Incertesa i nous paradigmes i que reflexiona sobre els grans canvis polítics, socials i tecnològics del món actual.
Un cicle amb diverses veus del pensament contemporani
El cicle es va iniciar la setmana passada amb una conferència de Simona Levi, fundadora de la xarxa d'activistes Xnet, centrada en els drets digitals i la democràcia.
La programació continuarà el 19 de març amb la participació del politòleg Pol Morillas Bassedas, director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), que oferirà la conferència Un món en transició... cap on?, on analitzarà els canvis en l'ordre global i el paper de la Unió Europea en el context geopolític actual.
El cicle es tancarà el 26 de març amb la intervenció de l'escriptora i activista Brigitte Vasallo, amb la ponència Pensar entre binaris. Navegar la comunicació en temps feréstecs.
Organització i retransmissió
Les sessions del cicle tenen lloc cada dijous a les set de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino i també es poden seguir en directe a través del canal de YouTube de Manresa Cultura.
La iniciativa està impulsada pel Grup de Professorat de Filosofia de la Catalunya Central, la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Centre Cultural El Casino, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.