L'Esbart Manresà porta «Mil primaveres» al festival Dansa Metropolitana de l'Hospitalet

L'Esbart Manresà presentarà l'espectacle Mil primaveres el pròxim 14 de març a 2/4 de 12 del migdia a l'avinguda de la Primavera, davant del Mercat Municipal de La Florida, a l'Hospitalet de Llobregat, dins la programació del Dansa Metropolitana 2026.
La proposta, estrenada en la darrera edició del Festival Ésdansa i presentada posteriorment a la Fira Mediterrània de Manresa, és el nou projecte escènic de l'entitat manresana, vinculada a l'Agrupació Cultural del Bages. L'espectacle està dirigit per Jordi Gros, amb dramatúrgia escènica de Sergi Estebanell i Arantza Labuena, i composició musical de Marina Tomàs.
Dansa d'arrel amb mirada contemporània
Mil primaveres, guanyador del Premi Delfí Colomer 2024, és una peça de dansa d'arrel que combina el llenguatge tradicional amb una posada en escena contemporània. L'espectacle reflexiona sobre la capacitat de rebel·lar-se col·lectivament a través del cos, l'espai públic i la comunitat.
La proposta planteja un diàleg entre el gest tradicional i l'esperit de protesta, convertint la dansa en un espai d'experimentació artística i d'expressió compartida. En aquest context, la primavera es presenta com una metàfora de transformació i despertar col·lectiu.
Una gira amb diverses parades a Catalunya
Després de l'actuació a l'Hospitalet, l'espectacle continuarà la seva gira amb diverses actuacions durant el 2026. Entre les cites confirmades hi ha una nova representació el 21 de març també a l'Hospitalet dins el mateix festival, així com funcions a Barcelona el 19 d'abril, a Calaf el 30 de maig, al festival Figueres es Mou el primer cap de setmana de juliol, a Sant Cugat del Vallès l'11 de juliol, a Sallent el 5 de setembre i al Festival Portalblau de l'Escala el 17 d'octubre.
Un nou pas en la renovació de la dansa tradicional
Aquest projecte s'inscriu en la línia de renovació artística que l'Esbart Manresà ha impulsat en els darrers anys amb la voluntat d'apropar la dansa tradicional a nous públics i explorar nous formats escènics.
Des del 2021, el grup ha desenvolupat diferents projectes amb aquesta mirada contemporània, com Totes o Rӕpte, aquest últim estrenat a la Fira Mediterrània de 2022 i coproduït per l'Obrador d'Arrel de la Fira i el Festival Ésdansa.
Amb Mil primaveres, l'entitat continua aprofundint en aquesta recerca artística que combina tradició, innovació i presència al carrer per connectar amb el públic i reinterpretar la dansa d'arrel en el context actual.