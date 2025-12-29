«Una quinta portuguesa» arriba al Cicle Gaudí amb projeccions al Bages i al Moianès

El Cicle Gaudí projectarà aquest gener Una quinta portuguesa, una de les pel·lícules més destacades del 2025, en més de seixanta municipis de la demarcació de Barcelona, amb vuit projeccions al Bages i dues al Moianès, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Una proposta destacada del cinema català recent
El Cicle Gaudí incorpora aquest mes de gener Una quinta portuguesa, un drama intimista dirigit per Avelina Prat, que s'ha consolidat com una de les revelacions cinematogràfiques de l'any 2025. La pel·lícula forma part del programa impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català per apropar produccions amb participació catalana al conjunt del territori, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
En el conjunt de la demarcació, el film es projectarà en seixanta-set municipis, dels quals vuit són del Bages i dos del Moianès, reforçant així la presència del cinema català a les sales i espais culturals de proximitat.
Un drama sobre identitat i vincles personals
Protagonitzada per Manolo Solo i María de Medeiros, Una quinta portuguesa explora temes com la identitat, els vincles personals i el pas del temps. La història se centra en Fernando, un mestre de geografia meticulós que veu com la seva vida s'ensorra després del sobtat abandonament de la seva dona.
Sense lligams amb el passat, el protagonista inicia un viatge en solitari que el porta a Portugal, on, per una concatenació de circumstàncies, acaba suplantant la identitat d'un jardiner en una finca. En aquest nou entorn, Fernando estableix relacions que transformen profundament la seva manera d'entendre l'amistat, les relacions humanes, la felicitat i les prioritats vitals.
Bona acollida de públic i crítica
La pel·lícula, aclamada per la crítica, es va estrenar el passat mes de maig i va superar els 105.000 espectadors. Ara, amb la seva incorporació al Cicle Gaudí, Una quinta portuguesa amplia el seu recorregut arribant a un ampli nombre de municipis i consolidant-se com una de les propostes destacades del cinema català recent.
Projeccions al Bages i al Moianès
- Balsareny. Sala El Sindicat. Diumenge 18 de gener. 18 h
- Cardona. Teatre Els Catòlics. Diumenge 18 de gener. 18 h
- Castellterçol. Centre Espai Escènic. Dissabte 10 de gener. 18 h
- Manresa. Espai Plana de l'om. Dijous 22 de gener. 19 h
- Navarcles. Teatre Auditori. Divendres 30 de gener. 20.30 h
- Navàs. Casal Sant Genís. Diumenge 25 de gener. 18 h
- Sallent. Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. Diumenge 25 de gener. 20.30 h
- Sant Fruitós del Bages. Teatre Casal Cultural. Diumenge 25 de gener. 18.30 h
- Sant Vicenç de Castellet. Teatre el Coro. Diumenge 18 de gener. 18 h
- Santa Maria d'Oló. Espai Hemalosa. Diumenge 18 de gener. 18 h