Manresa estrena els curtmetratges de la 17a edició de Visuals, projecte premiat pel món cineclubista

La 17a edició de Visuals, el projecte impulsat per l'Ajuntament de Manresa i Cineclub Manresa per fomentar la creació audiovisual local, estrenarà el dissabte 13 de desembre a l'Auditori de la Plana de l'Om els curtmetratges Tant és que sigui dilluns, de Yasin Espuny, i Somiatruites, de Laia Borràs. El programa, que des del 2008 ha generat 42 produccions, acaba de rebre el Premi Nunes de la Federació Catalana de Cineclubs al millor fet cineclubista del 2024.
Els curtmetratges: memòria, amistat i imaginació
Tant és que sigui dilluns és un retrat intimista que segueix dos amics que es troben cada dilluns per compartir un cafè i intentar recordar quan va començar la seva amistat. Entre silencis i converses carregades d'ironia, el film aborda la memòria i els vincles humans amb un to delicat. La peça està dirigida pel creador artesenc Yasin Espuny, especialitzat en direcció, muntatge, color i projectes audiovisuals multidisciplinaris.
Per la seva banda, Somiatruites, de la manresana Laia Borràs, submergeix l'espectador en un espai on realitat i imaginació s'entrellacen. Amb metàfores i jocs visuals, el curt explora la percepció i la frontera difusa entre allò real i allò imaginat. Borràs, graduada per l'ESCAC i amb experiència en produccions internacionals i festivals, aporta una mirada autoral marcada per la sensibilitat i l'experimentació.
Una estrena oberta al públic per celebrar el talent local
L'acte de presentació tindrà lloc el dissabte 13 de desembre a la Plana de l'Om en una sessió oberta al públic, reafirmant l'aposta de Visuals per donar visibilitat al talent emergent de Manresa. El projecte, nascut el 2008, ha contribuït a enfortir el teixit audiovisual local i a crear una xarxa de professionals que ha impulsat 42 treballs al llarg de setze edicions, alguns dels quals han tingut recorregut en festivals d'àmbit nacional i internacional.
Visuals, un referent consolidat
Amb una trajectòria de més d'una dècada, Visuals s'ha consolidat com un espai de promoció de noves veus creatives i un motor per a la creació audiovisual de proximitat. El recent Premi Nunes, lliurat a la Filmoteca de Catalunya, reconeix aquesta tasca i posa en valor la contribució del projecte a l'ecosistema cineclubista del país.