El Cicle Gaudí porta «Molt lluny» a deu municipis del Bages i el Moianès aquest desembre

El Cicle Gaudí presenta aquest mes de desembre Molt lluny, l'òpera prima del director Gerard Oms, que es projectarà en més de setanta municipis de la demarcació de Barcelona amb el suport de la Diputació de Barcelona. Al Bages, la pel·lícula arribarà a vuit municipis i al Moianès, a dos més.
Un viatge de reconstrucció personal amb un repartiment de luxe
Protagonitzada per Mario Casas i amb interpretacions destacades de David Verdaguer, Nausicaa Bonnín i Raúl Prieto, Molt lluny narra la història de Sergio, un home que, després de patir un atac de pànic durant un viatge als Països Baixos, decideix quedar-s'hi sol, sense recursos i en un entorn completament desconegut. El film retrata amb sensibilitat la seva lluita interna per reinventar-se i recuperar les regnes de la seva vida.
El llargmetratge ha estat reconegut internacionalment, amb premis com el de Millor Òpera Prima al Festival de Guadalajara (Mèxic) i la Biznaga de Plata al Millor Actor per a Mario Casas al Festival de Màlaga.
Les projeccions es faran al llarg del mes de desembre en versió original en castellà.
Un circuit que porta cinema català arreu del territori
Molt lluny forma part del Cicle Gaudí, el circuit estable impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català amb el suport de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu difondre produccions amb participació catalana arreu del territori. Aquesta xarxa de projeccions és una peça clau per apropar el cinema d'autor a municipis que sovint queden fora dels grans circuits comercials.
Projeccions al Bages i al Moianès
- Balsareny. Sala El Sindicat. Diumenge 21 de desembre. 18 h
- Cardona. Teatre Els Catòlics. Diumenge 14 de desembre. 18 h
- Castellterçol. Centre Espai Escènic. Diumenge 7 de desembre. 18 h
- Manresa. Espai Plana de l'om – Auditori. Dijous 18 de desembre. 19 h
- Navarcles. Teatre Auditori. Divendres 19 de desembre. 20.30 h
- Navàs. Casal Sant Genís. Diumenge 18 de desembre. 18 h
- Sallent. Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. Diumenge 21 de desembre. 20:30 h
- Sant Fruitós del Bages. Teatre Casal Cultural. Diumenge 14 de desembre. 18.30 h
- Sant Vicenç de Castellet. Teatre el Coro. Diumenge 14 de desembre. 18 h
- Santa Maria d'Oló. Espai Hemalosa. Diumenge 28 de desembre. 18 h