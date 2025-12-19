MoMa Espai Cultural impulsa una nova ruta modernista guiada per Manresa

MoMa Espai Cultural organitza una segona edició de la Ruta modernista per Manresa, una activitat guiada que permet redescobrir el patrimoni modernista de la ciutat. La visita tindrà lloc el proper dilluns 22 de desembre, de 2/4 d'11 del matí a les 12 del migdia, amb places limitades i inscripció prèvia.
Segona oportunitat per conèixer la Manresa modernista
Després de la bona acollida de la primera edició, MoMa Espai Cultural ha programat una nova Ruta modernista per Manresa, una activitat oberta al públic que proposa un recorregut pels principals edificis i espais vinculats al modernisme a la capital del Bages. La cita serà el dilluns 22 de desembre, en horari de matí, i s'adreça a totes les persones interessades en la història, l'arquitectura i el patrimoni de la ciutat.
L'activitat permetrà conèixer de prop alguns dels edificis més emblemàtics del modernisme manresà i descobrir les figures dels arquitectes que van deixar empremta en el desenvolupament urbanístic de la ciutat a finals del segle XIX i inicis del XX. La proposta combina divulgació històrica i passejada urbana, amb un format pensat per afavorir una experiència propera i participativa.
Una visita guiada amb expertesa acadèmica
La ruta anirà a càrrec de la Dra. Diana Rossell, doctora en història de l'art per la Universitat Autònoma de Barcelona i professora de llengua i cultura japoneses. Rossell compta amb una àmplia experiència en la divulgació del patrimoni i ha estat també guia de la Ruta del Modernisme a Barcelona, fet que aporta un valor afegit a l'activitat.
Al llarg del recorregut, la guia contextualitzarà els edificis dins el moment històric en què van ser construïts, explicant-ne les característiques arquitectòniques, els elements decoratius més destacats i el paper que van tenir dins la transformació de Manresa en una ciutat moderna. L'objectiu és oferir una mirada rigorosa però accessible, pensada tant per a públic especialitzat com per a persones que s'hi apropin per primera vegada.
Aforament reduït i inscripció prèvia
La Ruta modernista per Manresa té un preu de 13,5 euros i compta amb un aforament limitat a 15 persones, una decisió que respon a la voluntat de garantir la qualitat de la visita i la interacció amb la guia. Per aquest motiu, cal fer inscripció prèvia per poder-hi participar.
El punt de trobada serà davant de la Biblioteca del Casino, des d'on s'iniciarà el recorregut. L'activitat tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja, entre 2/4 d'11 i les 12.