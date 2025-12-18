Últimes entrades disponibles per veure Manu Guix i Elena Gadel al Concert de Nadal d'Ampans

El teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, el Concert de Nadal solidari de la Fundació Ampans, protagonitzat per Manu Guix i Elena Gadel. La resposta del públic ha estat molt positiva i només queden una cinquantena d'entrades disponibles per completar l'aforament de la sala gran.
Una vetllada especial per cloure l'any del 60è aniversari
El concert serà un dels actes més destacats amb què la Fundació Ampans posarà punt final a la commemoració del seu 60è aniversari. La vetllada vol esdevenir una celebració del camí recorregut per l'entitat al llarg de sis dècades i, alhora, una mostra del compromís compartit amb la construcció d'una societat més inclusiva.
Manu Guix i Elena Gadel oferiran un repertori pensat especialment per a l'ocasió, en un format que combina la proximitat artística amb el caràcter solidari de l'acte. El concert inclourà també una breu actuació de la coral de l'Escola d'Educació Especial Jeroni de Moragas, integrada per mestres i alumnes de la Fundació Ampans, que interpretaran la cançó Quan somrius juntament amb els dos artistes.
Música i inclusió sobre l'escenari
La participació de la coral del centre Jeroni de Moragas simbolitza l'esperit del concert i de la mateixa fundació, posant en valor la capacitat de la música com a eina de cohesió, expressió i inclusió. Aquesta actuació compartida vol reforçar el missatge de treball conjunt i de reconeixement del talent i les capacitats de totes les persones.
Entrades solidàries i destí de la recaptació
Les entrades tenen un preu únic de 30 euros i es poden adquirir tant a la pàgina web del Kursaal com a les taquilles del teatre. La recaptació íntegra del concert es destinarà a la creació de patis inclusius amb nous elements de joc a les escoles Jeroni de Moragas, a Santpedor, i Paidos dels Companys, a Sant Fruitós de Bages.