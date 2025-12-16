L'Espai Òmnium de Manresa serà l'escenari, aquest dijous 18 de desembre, d'una lectura musicada d'El Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. L'acte, que començarà a les 7 del vespre, combinarà la recitació del text amb interpretacions cantades en una proposta oberta al públic i amb aportació econòmica voluntària.
Una obra clau de la literatura nadalenca catalana
El Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra és considerat una de les obres més emblemàtiques de la literatura catalana vinculades a les festes nadalenques. Amb una mirada lírica i alhora propera, el text ofereix una reflexió sobre el Nadal, la quotidianitat i l'experiència humana, i ha estat objecte de múltiples lectures i adaptacions al llarg dels anys.
La proposta que arriba a Manresa vol recuperar aquest esperit i acostar l'obra al públic en un format que combina paraula i música, afavorint una recepció més íntima i compartida del poema.
Veu i música al servei del poema
La lectura musicada comptarà amb la participació de Pere Raich, que posarà veu al text de Sagarra. El recital es completarà amb les interpretacions cantades de Mireia Gispert i Montserrat Toran, que acompanyaran el poema i reforçaran el seu caràcter emocional i evocador.
Aquesta combinació de recitació i música vol subratllar la força literària del text i, al mateix temps, crear una atmosfera adequada per a les dates nadalenques, en un espai pensat per a la proximitat entre intèrprets i públic.
Una proposta oberta i participativa
L'activitat està oberta a tothom i permetrà al públic fer una aportació econòmica voluntària. La iniciativa s'emmarca en la voluntat de celebrar la paraula, la música i l'esperit de Nadal, tot oferint una experiència cultural accessible i arrelada a la tradició literària catalana.