Marcel·lí Antúnez, de la Fura dels Baus, tancarà la campanya pel no a l'ampliació de l'escorxador de Moià

La plataforma Per un Moià viu finalitza la seva campanya contra l'ampliació de l'escorxador i la planta de biogàs amb l'espectacle Natura Centrum Est de Marcel·lí Antúnez, cofundador de la Fura dels Baus. La rua lúdico-reivindicativa recorrerà els carrers del municipi i convida els veïns a sumar-s'hi en un acte de celebració de la natura i la mobilització ciutadana. L'actuació tindrà lloc dissabte a partir de 2/4 de 12 del migdia sortint de l'Escola Pia.
Un espectacle per tancar la campanya
Després de diversos dies d'activitats que han inclòs xerrades amb experts i testimonis, caminades populars, representacions de titelles i altres actes, la plataforma Per un Moià viu afronta la recta final de la campanya per al no en la consulta popular sobre l'ampliació de l'escorxador i la construcció de la planta de biogàs.
Per culminar aquests dies de mobilització, Marcel·lí Antúnez Roca, cofundador de la Fura dels Baus i membre actiu de la plataforma, portarà dissabte a Moià l'espectacle interactiu Natura Centrum Est. Aquesta proposta, que ha estat exposada durant dues setmanes al MNAC, s'ha adaptat en format de rua lúdico-reivindicativa pels carrers del municipi.
Art, música i participació ciutadana
La rua serà conduïda pel mateix Antúnez, acompanyat de músics de la comarca, i convida a tots els ciutadans que vulguin sumar-s'hi a participar en un espectacle que combina art, música i reivindicació. L'objectiu és celebrar la natura, posar en valor la mobilització ciutadana i fomentar la participació de la comunitat en les decisions que afecten el poble.
Segons els organitzadors, la iniciativa no només defensa el vot en contra dels projectes impulsats pel govern municipal, sinó que també reivindica la importància de la ciutadania en la definició del model de poble, apostant per un futur sostenible i arrelat al territori.
Una campanya amb múltiples accions
La campanya ha estat marcada per la complexitat d'organitzar activitats en períodes festius, ja que la convocatòria de la consulta popular es va anunciar el 12 de desembre, just abans de Nadal, i la votació està prevista per l'11 de gener. Malgrat això, la plataforma ha treballat intensament perquè els veïns puguin votar amb la màxima informació i reflexió possible.
Tot i haver nascut amb l'objectiu de defensar el no en la consulta, Per un Moià viu es defineix com una iniciativa ciutadana que va més enllà d'aquest procés concret. La plataforma aposta per promoure la participació i implicació de la ciutadania en tot allò que afecta el municipi, fomentant la presa de decisions democràtica i responsable.