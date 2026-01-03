Per un Moià Viu denuncia «traves municipals» a la consulta per l'ampliació de l'escorxador

La plataforma Per un Moià Viu ha fet públic un comunicat molt crític amb la gestió de l'Ajuntament de Moià en relació amb la consulta popular d'iniciativa ciutadana sobre l'ampliació de l'escorxador i la construcció de la planta de biogàs municipal. El col·lectiu considera que la decisió de fixar una única mesa electoral per a 5.522 persones cridades a votar és una "nova trava" de l'equip de govern per dificultar la participació i fer fracassar la consulta prevista per a l'11 de gener.
Crítiques a la manca de voluntat política
Segons exposa Per un Moià Viu, l'equip de govern de l'Ajuntament de Moià no ha mostrat, des del primer moment, interès a conèixer l'opinió de la ciutadania sobre la modificació puntual del planejament urbanístic que ha de permetre duplicar la superfície del Polígon del Prat, ampliar l'activitat de l'escorxador i construir una planta municipal de biogàs.
La plataforma recorda que, a l'inici de la campanya contra aquests projectes, l'alcalde, Dionís Guiteras, "es va negar a donar resposta a les més de 1.800 signatures" recollides entre persones empadronades al municipi. Davant d'aquesta situació, es va impulsar una consulta popular d'iniciativa ciutadana que, segons el col·lectiu, "va ser obstaculitzada repetidament" pel consistori fins que ja no li va quedar altra opció que acceptar-la o recórrer als tribunals contra la decisió de la Generalitat que avalava la consulta.
Retards i campanya en període nadalenc
Per un Moià Viu assegura que, des del setembre de 2024, l'equip de govern ha allargat els terminis previstos a la Llei de Consultes amb l'objectiu, segons la seva interpretació, d'intentar "aprovar el projecte abans de la celebració de la votació". En canvi, afegeixen, el termini de convocatòria sí que es va escurçar: la consulta es va aprovar el 12 de desembre i es va fixar per a l'11 de gener.
La plataforma considera que aquesta decisió fa que tota la campanya informativa es desenvolupi en ple període de Nadal, amb menys equipaments disponibles i més dificultats per arribar a la població. En aquest context, també critica que l'Ajuntament no hagi fet una campanya activa per fomentar la participació, sinó que, segons el col·lectiu, "està promovent l'abstenció".
Una sola mesa electoral per a tot el cens
Un dels punts que genera més preocupació a la plataforma és el Decret de Consulta aprovat per l'alcalde, que estableix una única mesa electoral per a les 5.522 persones cridades a votar. Per un Moià Viu afirma que, amb uns càlculs simples, si votés el 50% del cens durant les 10 hores de votació previstes, cada persona disposaria d'uns 13 segons per completar tot el procés.
El col·lectiu recorda que habitualment es calcula una mesa per cada 1.000 persones del cens i adverteix que les cues llargues que es podrien generar podrien fer desistir moltes persones d'exercir el seu dret a vot. Per aquest motiu, consideren que aquesta decisió és "la darrera trava" de l'equip de govern a la consulta.
Petició d'ampliar les meses electorals
El comunicat també fa referència a la creació d'una Comissió de Seguiment formada per personal de l'Ajuntament i el jutge de pau de Moià. Segons Per un Moià Viu, les entitats que fan campanya pel no van demanar una reunió amb aquesta comissió el 23 de desembre, però asseguren que encara no han rebut cap resposta.
A una setmana de la data fixada per a la consulta, la plataforma considera "crucial" que l'Ajuntament ampliï el nombre de meses electorals, passant d'una a cinc, per garantir que tots els veïns de Moià puguin participar en condicions adequades i exercir el seu dret democràtic.