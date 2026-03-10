Drama al carrer Puigmercadal de Manresa: desnonats amb el pare ingressat a l'hospital i dos nens a l'escola

Ni el certificat signat pels professionals d'Althaia que diu que l'afectat es troba ingressat a l'hospital de Sant Joan de Déu amb un enfisema pulmonar, ni que d'hora al matí la seva professora s'hagi endut els infants de 4 i 7 anys a l'escola, no ha influït gens en la magistrada titular del jutjat d'instrucció número 7 de Manresa, Sílvia Mañas, que ha mantingut el desnonament programat per a aquest dimarts al carrer Puigmercadal de la capital del Bages.
Quan els fills tornin d'escola al migdia, no tindran casa. Quan l'home surti de l'hospital, possiblement amb seqüeles respiratòries, no tindrà casa. La mare, la dona, que era l'única de la família que quedava a l'habitatge quan ha arribat la comitiva judicial, ha hagut de sentir-los dir que sí, que la jutgessa ja està al corrent de la situació familiar i que ha rebut el certificat mèdic, i que sap que la mestra dels seus fills havia anat voluntàriament fins a casa per emportar-se'ls a l'escola. Però que malgrat això, manté el llançament tal i com estava programat.
El propietari del pis és Divarian, el fons voltor que acumula més habitatges a Manresa. En total, amb la Sareb, són propietaris de 436 immobles a la ciutat. Immobles agrupats a partir de la reestructuració bancària després de una crisi de 2028 que va suposar desenes de milers de milions d'euros per a les arques públiques.
Amb forta presència policial
Des d'abans de les 7 del matí, una quinzena llarga d'activistes de la PAHC Bages s'havien concentrat a la portalada de l'immoble. Poc després, tres furgonetes dels ARRO dels Mossos d'Esquadra tallaven l'únic accés rodat des de la plaça del Carme i tancaven l'altre accés, des de les escales del Carme, amb cinta policial. El responsable els advertia que si havien de desallotjar i es resistien, serien multats. A les tres furgonetes s'hi han afegit quatre patrulles. La proporció és de més de dos policies per cada activista.
Quan arriba la comitiva, la dona i el representant de la plataforma no es poden creure que la jutgessa hagi rebut el certificat mèdic i que mantingui el desnonament. "Potser ha arribat al jutjat, però encara no li ha arribat a ella", conjeturen. La comitiva els assegura que sí que l'ha rebut i que l'ha llegit, però que poden comprovar-ho ells mateixos, si volen. Dos activistes es dirigeixen a peu al jutjats. Sí, sí que l'ha rebut. Sí, sí que l'ha llegit. I sí, sí que manté el desnonament com estava previst.
No hi ha negociació possible
No hi ha acord. No hi ha negociació possible. Un agent dels ARRO es dirigeix a la furgoneta que té a prop i en treu una defensa que es posa al cinto mentre torna a custodiar la cinta de les escales del Carme. Darrere s'hi han aplegat una vintena llarga més d'activistes, tot i que més enllà de les proclames, no mostren cap voluntat d'entrar al perímetre.
Li expliquen a la dona que ha de marxar de casa seva i que no es preocupi pels seus fills, que ja se n'ocuparan ells. La PAHC negocia amb la policia i la comitiva treure les pertinences de la família. No oferiran resistència: la desproporció policial és abrumadora.
Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, que no han estat presents en el desnonament, buscaran on allotjar-los.