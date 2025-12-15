Monistrol acollirà diumenge l'onzena edició de la Caminada Nadalenca

Monistrol de Montserrat celebrarà aquest diumenge 21 de desembre una nova edició de la Caminada Nadalenca, que enguany arriba a l'onzena convocatòria. L'activitat, ja consolidada com una cita destacada del calendari local, combinarà esport, convivència i esperit nadalenc, amb sortida i arribada a la plaça de la Font Gran.
Una cita consolidada al calendari local
La Caminada Nadalenca de Monistrol de Montserrat celebrarà aquest 2025 la seva 11a edició, reafirmant-se com una activitat plenament arrelada al municipi tant des del punt de vista esportiu com social i comunitari. La proposta tindrà lloc el diumenge 21 de desembre i es desenvoluparà al llarg del matí, entre les 9 del matí i les 2 del migdia.
L'activitat està pensada per a tots els públics i s'ha convertit, amb el pas dels anys, en una oportunitat per fomentar l'activitat física, la participació ciutadana i el retrobament veïnal en un ambient nadalenc. La sortida i l'arribada de la caminada tindran com a punt central la plaça de la Font Gran, espai habitual de trobada i d'activitats col·lectives al municipi.
Inscripcions i samarreta commemorativa
Des de l'Ajuntament s'ha recordat que només disposaran de samarreta commemorativa aquelles persones que han formalitzat la inscripció abans del 28 de novembre. Aquesta samarreta s'ha convertit, edició rere edició, en un dels elements més valorats pels participants i en un record simbòlic de la jornada.
Pel que fa al recorregut, el consistori ha avançat que el track de la caminada i la resta d'informació pràctica es faran públics properament, amb l'objectiu que les persones inscrites puguin preparar la participació amb antelació.
Suport institucional
La Caminada Nadalenca 2025 compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, que dona cobertura a aquesta iniciativa de promoció de l'esport popular i la vida comunitària. Amb aquesta nova edició, Monistrol de Montserrat reforça una activitat que combina salut, territori i cohesió social, i que ja forma part de les tradicions nadalenques del municipi.