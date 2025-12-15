Una jornada debatrà l'ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac

El proper dissabte 20 de desembre, de les 10 del matí a les 2 del migdia, se celebrarà a la casa de la Mata, al coll de les Estenalles de Mura, una jornada dedicada a debatre les propostes d'ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac. L'activitat, impulsada per l'ADENC amb el suport de diverses entitats i la Diputació de Barcelona, reunirà experts i ciutadania per reflexionar sobre els impactes i avantatges d'aquest projecte que afecta tres comarques, el Bages, el Moianès i el Vallès Occidental.
Debat sobre l'ampliació del parc
La jornada, titulada L'ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i de l'Obac: problemàtiques i oportunitats, abordarà les implicacions ecològiques, socials i econòmiques de l'expansió del parc. L'objectiu és analitzar com la incorporació de nous espais a les comarques del Bages, el Moianès i el Vallès podria afavorir la conservació del medi natural, alhora que planteja reptes per a la gestió del territori i la convivència amb les activitats humanes.
Organització i col·laboració
L'esdeveniment està organitzat per l'ADENC, l'Institut Català d'Història Natural (ICHN), els Ecologistes de Catalunya, Meandre i El Fanal, amb la col·laboració del propi Parc Natural i el suport de la Diputació de Barcelona. La jornada pretén ser un punt de trobada entre professionals, entitats ecologistes i la ciutadania interessada, fomentant el diàleg i l'intercanvi d'idees sobre com impulsar un model de protecció ambiental que sigui sostenible i consensuat.