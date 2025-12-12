El Pessebre Vivent del Bages celebrarà el Nadal amb setze funcions en la seva 47a edició

El Pessebre Vivent del Bages arriba aquest Nadal a la 47a edició amb setze funcions que tornaran a omplir les Torres de Fals. L'espectacle, organitzat per l'ACR Fals, manté la posada en escena tradicional que l'ha convertit en un referent de Catalunya.
Una nova edició del clàssic del Nadal al Bages
El Pessebre Vivent del Bages tornarà a desplegar-se aquest Nadal entre les emblemàtiques Torres de Fals, un escenari únic que des de fa 47 edicions acull una vintena de quadres sobre la vida de Jesús. L'ACR Fals, entitat organitzadora, ha programat setze funcions que mantindran el format habitual, amb escenes bíbliques estàtiques i representacions de vida quotidiana en moviment que converteixen el recorregut en una experiència immersiva.
Les sessions es portaran a terme el 20, 26, 27 i 28 de desembre i l'1, 3, 4 i 6 de gener, a les 6 de la tarda i a 1/4 de 8 del vespre.
Després d'edicions marcades per l'alta afluència de públic -amb entrades exhaurides en diverses sessions-, el pessebre afronta un nou any amb la participació de prop de 250 voluntaris que donen vida al conjunt de personatges.
Un escenari històric entre les Torres de Fals
L'espectacle es representa des del Nadal del 1977 entre les restes de l'antic castell de Fals, un espai que ja al segle X era clau per controlar el pas del camí ral entre Barcelona i Cardona. Les dues torres cilíndriques de gairebé vint metres d'alçada, documentades des del 979, esdevenen el marc natural d'un pessebre que combina història, patrimoni i tradició.
Aquest entorn és un dels elements més valorats pels visitants, que any rere any converteixen el Pessebre Vivent del Bages en una de les cites més destacades del calendari nadalenc del país.
Preus i entrades
Les entrades tenen un cost de 14 euros per als adults, 12 per a majors de 65 anys i 7 euros per als menors de 5 a 14 anys i són gratuïtes per als infants de menys de 5 anys i pels membres del Cavall Fort. La compra es fa només de manera anticipada a través del canal habitual facilitat per l'organització.