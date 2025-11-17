Fonollosa presenta el Mercat de Nadal 2025, amb més oferta i dos dies d'activitats

Fonollosa ha presentat aquest divendres la quarta edició del seu Mercat de Nadal, que enguany s'amplia a dos dies i reunirà més de 40 expositors, activitats familiars i un espectacle sorpresa d'encesa de llums. La iniciativa creix gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona i consolida l'esdeveniment com un dels punts forts del calendari festiu del municipi.
Un mercat que creix i es consolida
La plaça 1 d'Octubre de Fonollosa ha acollit la presentació oficial del Mercat de Nadal 2025, que se celebrarà el 20 i 21 de desembre, de 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre. L'alcalde Eloi Hernández, la regidora Esther Cuéllar i el diputat de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut, han explicat que l'ampliació a dos dies és possible gràcies a la subvenció atorgada aquest any, que permet reforçar i diversificar la programació.
Les tres primeres edicions, organitzades per l'Associació Recreativa i Cultural de Fonollosa, van establir les bases d'un esdeveniment que ha anat sumant públic i expositors. Ara, amb el suport institucional, fa un pas endavant tant en estructura com en oferta.
Més de 40 expositors i activitats per a tots els públics
El mercat comptarà amb una quarantena llarga de parades, entre artesania local, creadors del territori i comerços del municipi. A més, s'hi han programat tallers d'artesania floral i de creació d'espelmes, així com propostes destinades especialment al públic familiar.
Entre les activitats destacades hi ha l'espectacle infantil Oncle Buscall, el taller de galetes del Forn de Fonollosa, la recerca del tió municipal de Locigronet i l'espectacle de Màgic Pol, a més d'una sessió de cinema familiar nadalenc.
Música, gastronomia i producte de proximitat
La música també tindrà un paper central amb les actuacions de Trup Duet, Marc Anglarill, Swing Engine i el Cor de Canet, que animaran l'espai al llarg del cap de setmana.
Pel que fa a la gastronomia, el Mercat de Nadal oferirà un tastet de vermuts i vins, així com un showcooking dedicat als productes de proximitat i la cuina del territori.
L'encesa de llums, el moment més esperat
Un dels punts culminants del programa serà l'espectacle sorpresa d'encesa de llums, previst per a dissabte a les 6 de la tarda, que s'ha convertit en l'acte simbòlic d'inici del Nadal al municipi i que enguany es presenta com un dels plats forts.
Una invitació oberta a tot el territori
L'Ajuntament anima tota la ciutadania a participar en un cap de setmana dedicat a l'ambient nadalenc, el comerç local i les propostes culturals.
La programació completa i les actualitzacions es poden consultar al web del mercat i al perfil d'Instagram @mercatnadalfonollosa.