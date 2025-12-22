La Marxa del Terme de Sant Fruitós tornarà el 25 de gener amb dos recorreguts pel municipi

Sant Fruitós de Bages celebrarà el diumenge 25 de gener la 28a edició de la Marxa del Terme, una de les activitats esportives i populars més arrelades del municipi. En el marc de la Festa Major d'Hivern, la proposta oferirà dues caminades adaptades a diferents nivells, amb recorreguts pel terme municipal i punts d'avituallament, sota l'organització directa de l'Ajuntament per garantir la continuïtat de la cita.
Dues caminades per a tots els nivells
L'edició d'enguany de la Marxa del Terme proposa dos recorreguts diferenciats segons el grau de preparació física de les persones participants. La caminada popular tindrà una distància de 12,18 quilòmetres i un desnivell acumulat de 235 metres, mentre que la caminada llarga s'allargarà fins als 22,20 quilòmetres, amb un desnivell de 421 metres.
Totes dues marxes començaran al Bosquet i recorreran alguns dels indrets més emblemàtics del terme municipal. El traçat inicial serà compartit, passant per La Sagrera, l'ermita de Santa Anna de Claret, el Mas Casa Coll i l'ermita de Sant Ponç. A partir d'aquest punt, els itineraris se separaran segons la distància escollida.
La marxa curta continuarà cap al bosc d'Olzinelles, el Mas de les Oliveres i la Torre de Sanmartí, abans de retornar al Bosquet. Per la seva banda, la marxa llarga seguirà cap a l'aqüeducte del Torrent de la Sala, el Serrat dels Morts, el pla dels Abadals i el Roure Gros, i posteriorment creuarà la C-16 per enllaçar amb el mateix camí de tornada que la marxa curta des del bosc d'Olzinelles.
Sortida, avituallaments i recomanacions
La sortida de la Marxa del Terme es podrà fer de manera flexible entre les 8 i les 10 del matí des de la Pista del Bosquet. En aquest punt, les persones inscrites rebran el braçalet distintiu que acredita la participació. Tant el recorregut curt com el llarg disposaran de punts d'avituallament al llarg del trajecte.
Des de l'organització es recomana portar got reutilitzable per reduir l'ús d'envasos d'un sol ús, en línia amb criteris de sostenibilitat i respecte pel medi natural.
Inscripcions i organització
Les inscripcions s'han obert aquest dilluns 22 de desembre amb un preu de 13 euros fins al 20 de gener, mentre que del 21 al 25 de gener el cost serà de 15 euros. Es podran formalitzar en línia a través de la plataforma Rock the Sport. A partir del 9 de gener, també hi haurà la possibilitat de fer la inscripció de manera presencial a Joanan33@2.0 Fotografia i al gimnàs V2O.
La Marxa del Terme 2026 està organitzada enguany per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la col·laboració de la Colla dels Cuiners de l'Arròs, el gimnàs V2O i Joanan33.0, i amb el suport de PetroPintó i Genia Bioenergy.
L'Ajuntament assumeix l'organització d'aquesta edició després que el Grup Excursionista Posa't en Marxa hagi comunicat que no disposa del nombre suficient de persones per fer-se càrrec d'un esdeveniment d'aquestes característiques. L'objectiu municipal és garantir que una cita tan important per al poble no es perdi, amb la voluntat que en futures edicions pugui tornar a ser organitzada per l'entitat que la va impulsar i fer créixer.
Crida al voluntariat
Des del consistori també es fa una crida a totes les persones que vulguin col·laborar com a voluntàries en la Marxa del Terme d'aquest any. Les persones interessades poden enviar un correu electrònic a sfb.esports@santfruitos.cat amb el seu nom i telèfon de contacte o inscriure's presencialment a l'àrea d'Esports, al carrer Padró.