Sant Fruitós recupera el Pessebre Vivent a la Sagrera amb catorze escenes

El barri de la Sagrera de Sant Fruitós de Bages acollirà aquest Nadal un Pessebre Vivent obert a tota la ciutadania, amb un total de catorze escenes tradicionals que recrearan el naixement, oficis antics i altres passatges vinculats a les festes nadalenques. La iniciativa, impulsada per entitats del municipi amb el suport de l'Ajuntament, es podrà visitar el dissabte 27 de desembre, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre, i vol consolidar-se com una nova tradició nadalenca al poble.
Un recorregut immersiu pel barri de la Sagrera
El Pessebre Vivent es desenvoluparà al llarg d'un recorregut aproximat d'un quilòmetre, que començarà a l'entrada al poble venint de la Rosaleda, pel camí dels Corrals, vora el riu d'Or, i conduirà els visitants fins al barri de la Sagrera. Al llarg del trajecte, el públic podrà descobrir fins a catorze escenes que transportaran els assistents a diferents recreacions del Nadal, amb especial protagonisme del naixement i dels oficis tradicionals.
La proposta ha estat concebuda per oferir una experiència immersiva i emotiva, amb una posada en escena cuidada i pensada per a tots els públics. Les escenes han estat treballades amb una estètica inspirada en el barroc, amb una atenció especial als detalls visuals, musicals i simbòlics.
Tradició i tecnologia al servei de l'experiència
Un dels elements destacats del Pessebre Vivent de la Sagrera és la incorporació de recursos tecnològics per enriquir la visita. Durant el recorregut, els assistents podran accedir, mitjançant la lectura de codis QR amb el telèfon mòbil, a informació complementària sobre les escenes, les músiques i els valors que les inspiren.
Aquesta combinació de tradició, art i tecnologia vol apropar el patrimoni cultural i artístic local a un públic ampli, tot oferint una mirada contemporània a una celebració profundament arrelada al Nadal.
Una iniciativa participativa i oberta a tothom
El projecte està impulsat per l'esbart Som Riu d'Or conjuntament amb l'Elenc teatral dels Pastorets, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. A més, compta amb la participació activa de veïns i veïnes del municipi i de diverses entitats locals, que s'han implicat tant en la preparació de les escenes com en l'elaboració dels decorats.
El Pessebre Vivent està pensat per a totes les edats i no requereix reserva prèvia. L'accés es farà mitjançant el sistema de taquilla inversa, de manera que cada visitant podrà fer l'aportació econòmica que consideri adequada.
Pel que fa a l'accessibilitat, les persones amb mobilitat reduïda podran accedir a la major part de les escenes, i s'informarà de manera específica de l'accessibilitat de cada punt del recorregut.
Una tradició amb antecedents al municipi
Sant Fruitós de Bages ja havia celebrat anteriorment diferents formats de Pessebre Vivent. Entre els anys 1985 i 1987, el grup TEI Montpeitans, la parròquia i diverses persones del municipi van representar durant tres anys consecutius un pessebre vivent al barri de la Sagrera. Posteriorment, a finals dels anys noranta i principis dels 2000, es van dur a terme algunes representacions a càrrec del Mijac Estel Amic amb la col·laboració de la parròquia. També en els darrers anys s'ha celebrat un pessebre vivent a l'entorn del monestir de Sant Benet de Bages.