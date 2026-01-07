Mor als 92 anys mossèn Estanislau Corrons, al capdavant de Crist Rei durant 23 anys

Mossèn Estanislau Corrons Graells ha mort aquest 6 de gener als 92 anys després d'una llarga trajectòria sacerdotal marcada pel servei pastoral a diverses parròquies del Bages, el Lluçanès i Osona. Va ser rector de la parròquia de Crist Rei de Manresa durant 23 anys, fins al seu relleu l'any 2022.
Una llarga etapa al capdavant de Crist Rei
Aquest 6 de gener ha mort als 92 anys mossèn Estanislau Corrons, que va estar al capdavant de la parròquia de Crist Rei de Manresa durant 23 anys. El funeral se celebrarà aquest dijous a les 11 del matí a l'església de Crist Rei. La vetlla té lloc aquest dimecres, entre les 4 de la tarda i les 9 del vespre, al Tanatori de Mémora de Manresa.
Nascut el 29 de gener de 1933, Estanislau Corrons va ser ordenat prevere el 21 de desembre de 1957. Tot i que va demanar el permís de jubilació quan va complir els 75 anys, va continuar exercint fins que es va retirar als 89 anys.
Del relleu precipitat a la jubilació
L'arribada de mossèn Martin Kabamba Belangenyi a la parròquia de Crist Rei es va precipitar arran de l'ictus que va patir mossèn Corrons. Corrons havia estat ordenat el 1957 i el setembre de 1999 va ser nomenat rector de Crist Rei. Entre 1958 i 1999 va ser vicari i rector de diverses parroquies del Bages, Osona el Lluçanès. Quan va complir els 75 anys ja va manifestar la seva voluntat de jubilar-se, però el bisbe li va demanar que allargués una mica més el servei pastoral mentre es buscava un relleu. Canònicament es va jubilar l'any 2022.
Testimoni dels bombardejos franquistes
Com recull Memòria.cat, Estanislau Corrons va ser testimoni directe dels bombardejos franquistes que va patir Manresa els dies 21 de desembre de 1938 i 19 de gener de 1939.
Cada matí sortia a passejar amb el seu avi, mentre que a la tarda anava a escola. El 21 de desembre de 1938, però, va decidir anar a escola també al matí. Aquell mateix dia, el seu avi va sortir a passejar com sempre i va morir a conseqüència del bombardeig franquista a l'altura de la carretera del Pont.
Canonge de la Seu de Manresa
Mossèn Estanislau Corrons també va ser membre del Capítol de Canonges de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa, una institució que es remunta al segle XI, on hi va exercir des de 2007 fins a la seva jubilació.