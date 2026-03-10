El Servei d'Atenció a Domicili de Santpedor supera les 6.600 hores i obté un 9,2 de nota

El Servei d'Atenció a Domicili de Santpedor ha tancat el 2025 amb una valoració molt positiva per part de les persones usuàries i de les seves famílies. La memòria presentada aquest mes per l'empresa adjudicatària, Qida, recull que durant el primer any i mig de funcionament el servei ha atès prop de seixanta veïns del municipi amb més de 6.600 hores d'atenció domiciliària i una satisfacció global de 9,2 sobre 10.
Alta valoració del servei i de l'atenció professional
La memòria del Servei d'Atenció a Domicili de Santpedor confirma els bons resultats assolits durant el 2025 i posa en relleu l'acceptació del servei entre les persones usuàries i el seu entorn familiar. Segons les dades presentades per l'empresa adjudicatària, Qida, el servei ha proporcionat més de 6.600 hores d'atenció domiciliària des de l'inici del seu funcionament, atenent prop de seixanta santpedorencs.
La valoració global del servei se situa en un 9,2 sobre 10, amb puntuacions especialment elevades en aspectes com l'atenció que ofereixen les professionals i la puntualitat en la prestació del servei. Aquestes dades reflecteixen el grau de satisfacció de les persones usuàries i de les seves famílies amb un recurs que té com a objectiu facilitar que les persones puguin continuar vivint a casa seva amb el suport adequat.
Un recurs clau per a l'autonomia i la qualitat de vida
El Servei d'Atenció a Domicili és un servei municipal adreçat principalment a persones grans o amb situació de dependència que necessiten suport per desenvolupar les activitats de la vida diària. A través de professionals especialitzats, el servei ofereix ajuda en tasques de cura personal, suport a la llar i acompanyament en el dia a dia.
L'objectiu és mantenir o millorar l'autonomia de les persones quan és possible i oferir suport quan hi ha dependència, alhora que es contribueix a reduir el sentiment de soledat i a millorar la qualitat de vida. Aquest model d'atenció permet que moltes persones puguin continuar residint al seu domicili amb seguretat, evitant o retardant la necessitat de recórrer a altres recursos assistencials.
La memòria també destaca que durant el 2025 s'ha registrat un increment de les derivacions al servei, una tendència que confirma la necessitat creixent d'aquest tipus d'atenció de proximitat al municipi.
Un servei especialment adreçat a la gent gran
Les dades demogràfiques de les persones usuàries reflecteixen clarament el perfil principal d'atenció del servei. El 97% de les persones ateses tenen més de 65 anys, fet que confirma el paper del Servei d'Atenció a Domicili com una eina fonamental per donar resposta als reptes vinculats a l'envelliment de la població.
Dins d'aquest col·lectiu, gairebé la meitat -el 47%- supera els 85 anys, un grup d'edat que acostuma a presentar necessitats assistencials més complexes. La majoria de persones usuàries també són dones, que representen el 67% del total, una proporció que reflecteix la major longevitat femenina.
A més, el 75% de les persones ateses tenen reconeguda una situació de dependència, un indicador que consolida aquest servei com un recurs clau dins del sistema públic de cures.
L'Ajuntament destaca el paper del servei en les polítiques socials
La regidora de Serveis Socials i Gent Gran de l'Ajuntament de Santpedor, Marijó Aubarell, ha remarcat la importància d'aquest recurs dins les polítiques municipals d'atenció a les persones. "El Servei d'Atenció a Domicili és una peça clau per garantir que les persones grans puguin continuar vivint a casa seva amb seguretat i qualitat de vida", ha afirmat.
Segons la regidora, els resultats obtinguts mostren que el servei està responent a una necessitat real del municipi. "Els resultats de satisfacció ens indiquen que el servei funciona i que està responent a una necessitat real del municipi", ha assenyalat.
Aubarell també ha recordat l'impacte de les mesures adoptades recentment per facilitar l'accés al servei, com la gratuïtat del servei de relació amb l'entorn, que va eliminar el copagament aprovat l'any passat. Aquesta mesura ha permès posar especial atenció en les persones que pateixen situacions de soledat no volguda.
La regidora ha subratllat que la voluntat del consistori és continuar reforçant aquest model d'atenció. "L'objectiu és continuar reforçant aquest model d'atenció de proximitat i adaptar-lo als reptes de futur vinculats a l'envelliment de la població", ha destacat.
Accés al servei
El Servei d'Atenció a Aomicili forma part de la xarxa de serveis socials municipals i està pensat per donar resposta a les necessitats d'atenció i suport de les persones que volen continuar vivint al seu domicili amb les garanties necessàries.
Les persones interessades a rebre informació o a sol·licitar l'accés al servei poden adreçar-se als Serveis Socials de l'Ajuntament de Santpedor, que s'encarreguen de valorar cada cas i gestionar la incorporació al programa.