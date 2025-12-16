Sant Fruitós recupera un antic camí rural i millora la connexió amb Torroella de Baix

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha recuperat un antic camí rural que connecta la carretera N-141C, a l'alçada de l'hotel Alfa, amb la fàbrica del Pont Vell, a la carretera de Sant Benet de Bages. L'actuació permet restablir una connexió directa entre el nucli urbà i el barri de Torroella de Baix i s'emmarca en un conjunt de treballs de millora de diversos camins municipals.
Recuperació d'un traçat històric
El camí recuperat havia desaparegut als anys noranta com a conseqüència de la construcció de l'autopista C-16. Amb aquesta actuació, el consistori ha pogut restablir un traçat que històricament havia estat utilitzat com a via de pas entre diferents punts del municipi i que facilitava la comunicació entre el nucli urbà i el barri de Torroella de Baix.
La recuperació d'aquest camí suposa una nova alternativa de connexió entre aquests dos àmbits del terme municipal, millorant la mobilitat interna i oferint una opció més directa per als desplaçaments quotidians. L'actuació permet, a més, diversificar els itineraris disponibles i reduir la dependència d'altres vies més congestionades.
Millora d'altres camins municipals
Paral·lelament a la recuperació del camí entre la N-141C i la carretera de Sant Benet de Bages, l'Ajuntament ha dut a terme treballs d'arranjament en altres punts de la xarxa de camins municipals. Concretament, s'ha actuat en el tram que va del polígon de Sant Isidre fins al camí de l'Agulla, conegut com a camí Fondo, així com en el camí que va de la casa de Cordelles fins al càmping El Grau.
Aquestes actuacions responen a la necessitat de mantenir en bon estat una xarxa de camins que té un paper rellevant tant per a la mobilitat interna com per a l'accés a zones agrícoles, industrials i d'ús recreatiu del municipi.
Característiques de les actuacions
Els treballs realitzats han consistit principalment en la nivellació i el compactat del ferm, així com en l'estesa de grava i altres materials amb l'objectiu de reforçar i perfilar els camins. Aquestes millores permeten garantir una circulació més segura i confortable, tant per al trànsit rodat com per als vianants.
L'objectiu principal de les intervencions ha estat millorar l'estat general dels camins, reduir els desperfectes derivats de l'ús i de les inclemències meteorològiques, i facilitar-ne l'ús en condicions adequades de seguretat.