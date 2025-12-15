Manresa assumeix la presidència del Consorci l'Agulla en el relleu amb Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages ha traspassat a Manresa la presidència del Consorci l'Agulla en el marc del relleu formalitzat aquest dilluns 15 de desembre. L'alcalde santfruitosenc, Joan Carles Batanés, ha cedit el càrrec a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, en un organisme compartit que té com a objectiu abordar conjuntament l'ordenació urbanística d'aquest sector situat entre ambdós municipis.
Relleu institucional a la Junta General
El relleu a la presidència de la Junta General del Consorci l'Agulla s'ha formalitzat aquest dilluns 15 de desembre, en un acte que ha escenificat el canvi de lideratge entre els dos ajuntaments que integren l'ens. L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha passat el relleu a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que assumirà la presidència del Consorci durant els pròxims dos anys.
D'acord amb el funcionament establert, Sant Fruitós de Bages ocuparà a partir d'ara la vicepresidència del Consorci, mantenint així la corresponsabilitat institucional en la gestió d'aquest òrgan compartit. El relleu respon a un sistema rotatori que garanteix l'equilibri entre els dos municipis en la direcció del projecte.
Un consorci compartit entre dos municipis
El Consorci l'Agulla és un òrgan creat pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages amb la finalitat de treballar conjuntament en l'ordenació urbanística d'un sector situat entre els dos termes municipals. La seva existència permet coordinar criteris i decisions en un àmbit que afecta directament ambdues poblacions, evitant actuacions deslligades i afavorint una planificació compartida.
La Junta General del Consorci està formada per representants polítics dels dos consistoris. En el cas de Sant Fruitós de Bages, en formen part Carme Cruz, Xavier Racero, Xavier Navarro, David Serrano, tots ells del grup Gent fent Poble (GfP), així com Àdria Mazcuñán (ERC), Xus Domene (SOM-APL) i Felip Echarri (JxSF-CM).
Per part de l'Ajuntament de Manresa, els membres del Consorci són Carles Garcia i Pol Huguet (ERC), Mariana Romero (PSC), Jesús Alonso (IM), Ramon Bacardit (Junts), Gemma Boix (Fem Manresa) i Sergi Perramon (Grup Nacionalista). Aquesta composició reflecteix la pluralitat política dels dos ajuntaments i dota el Consorci d'una representació transversal.
Dos anys amb Manresa al capdavant
Amb l'assumpció de la presidència per part de Manresa, el Consorci inicia una nova etapa de dos anys sota la direcció del consistori manresà, mentre que Sant Fruitós de Bages manté un paper rellevant des de la vicepresidència. Aquest relleu garanteix la continuïtat del treball conjunt i consolida el model de cooperació institucional entre ambdues administracions locals.