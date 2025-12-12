Eurecat Manresa publica un informe estratègic sobre captura i ús de CO2 a Catalunya

El centre tecnològic Eurecat Manresa, amb AEMES Smart i RCD Advocats, ha elaborat l'Smart Vision Paper#6: Captura, Ús i Emmagatzematge de CO2, que proposa una visió estratègica per impulsar el desenvolupament de tecnologies de captura, utilització i emmagatzematge de diòxid de carboni (CCUS) a Catalunya i l'Estat, en el context europeu i internacional.
Anàlisi integral de les tecnologies CCUS
L'informe parteix del coneixement expert de les unitats tecnològiques d'Eurecat en Tecnologia Química, Residus, Energia i Impacte Ambiental, així com d'Aigua, Aire i Sòls. El document fa una anàlisi detallada del marc normatiu, tecnològic, econòmic i industrial de les tecnologies CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage).
Encapçalat per Agustí Chico, director de Projectes Singulars d'Eurecat, l'estudi revisa la cadena de valor completa del CO2, des de la captura i el transport fins a l'emmagatzematge i l'ús final del diòxid de carboni.
Posicionament internacional i oportunitats econòmiques
El paper avalua el posicionament internacional i local, les repercussions econòmiques, els casos d'èxit i les indústries prioritàries per al desplegament de les tecnologies CCUS. També identifica els principals reptes i les oportunitats que es poden generar en el marc d'una economia circular del carboni.
Segons Chico, "aplicar una bona estratègia en el desenvolupament d'aquestes tecnologies pot situar Catalunya com a hub de descarbonització al sud d'Europa. La maduresa tecnològica, la normativa específica i els incentius seran clau per impulsar les CCUS i una economia totalment desfossilitzada".
Clau per a la transició climàtica
L'informe destaca que les tecnologies CCUS són essencials per assolir la neutralitat climàtica, especialment en sectors industrials amb emissions intrínseques difícils d'eliminar només amb electrificació. Sense la seva implementació, serà complicat complir els objectius de reducció d'emissions marcats per la Unió Europea.
A més, el desenvolupament d'aquestes tecnologies crea noves oportunitats industrials i de coneixement. Permet fabricar materials i productes químics amb carboni renovable o reciclat, contribuint a la reindustrialització verda, a la creació d'ocupació qualificada i al posicionament internacional de les empreses punteres.