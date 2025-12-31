El CE Manresa presenta el Partit de Reis amb entrada gratuïta i ambient festiu al Congost

El Centre d'Esports Manresa ha presentat aquest dimecres el Partit de Reis que disputarà diumenge, 4 de gener, al Congost contra l'UE Cornellà, en un duel directe per les primeres posicions de la 3a RFEF. L'acte, amb la visita del Patge Reial durant un entrenament del primer equip, ha servit per anunciar una jornada amb entrada gratuïta per a escolars, activitats festives i l'inici de la rifa dels 120 anys del club.
Un duel directe entre aspirants a l'ascens
El Partit de Reis es jugarà aquest diumenge, 4 de gener, a partir de les 4 de la tarda al camp del Congost i correspon a la 13a jornada de lliga de 3a RFEF. El CE Manresa rebrà l'UE Cornellà en un enfrontament directe entre el segon i el quart classificat, separats per només un punt a la taula. El partit es presenta, així, com una cita clau en la lluita per l'ascens i com una oportunitat perquè el conjunt manresà continuï consolidant la seva bona trajectòria.
Aquest duel arriba, a més, en un moment especial per a l'entitat, ja que forma part dels actes de commemoració dels 120 anys d'història del CE Manresa, una efemèride que el club vol compartir amb la ciutat i amb l'afició.
Entrada gratuïta per apropar el futbol a la ciutat
Una de les principals apostes del club per a aquesta jornada és facilitar l'accés al partit a les famílies i als més joves. Tots els nens i nenes dels col·legis i instituts de Manresa, així com els seus acompanyants adults, podran entrar de manera gratuïta al Congost. L'accés es podrà fer mostrant la invitació que s'ha repartit als centres educatius o bé presentant el DNI.
Amb aquesta iniciativa, el CE Manresa vol omplir les grades i reforçar el vincle entre el club, la ciutat i el futbol base, tot convertint el Partit de Reis en una festa esportiva oberta a tothom.
Una jornada amb ambient festiu i activitats paral·leles
El partit anirà acompanyat d'un ampli programa d'activitats per donar color i caliu a la jornada. Abans i durant el matx, el Congost comptarà amb una batucada a càrrec del grup femení Les Vilatukades, que animarà l'ambient a les graderies. També hi serà present el Patge Reial, amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor, reforçant el caràcter nadalenc i familiar de la cita.
A la mitja part, el protagonisme serà per als més petits, amb la disputa d'un partit entre els nens i nenes de l'Escoleta del Centre d'Esports Manresa, una acció que vol posar en valor la feina de formació i el planter del club.
La rifa dels 120 anys i novetats esportives
El Partit de Reis també servirà per donar el tret de sortida a la Rifa dels 120 anys del CE Manresa, un sorteig especial que se celebrarà el dia de la Llum, el 21 de febrer. Entre els primers premis confirmats hi ha una samarreta de Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, les botes de Paula Fernández de la Reial Societat, una samarreta de Hong Kong de Noah Baffoe, una bicicleta, una consola Playstation i entrades per a partits d'equips catalans de Primera Divisió, entre d'altres.
En l'àmbit esportiu, el club també ha anunciat que aquest divendres presentarà un fitxatge de primer nivell del mercat d'hivern, que s'incorporarà al primer equip i ja estarà a disposició de l'entrenador per al partit de diumenge.
Amb tots aquests ingredients, el CE Manresa espera viure una tarda especial al Congost.