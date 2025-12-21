Un gol mal anul·lat al 93 priva el CE Manresa d'una victòria de mèrit al camp del líder (1-1)

El CE Manresa ha aconseguit un meritós i polèmic empat a 1 al camp del fins avui líder CF Badalona. Al minut 93 l'àrbitre ha anul·lat un gol completament legal dels manresans a la sortida d'un córner per una falta en atac que només ha vist ell. Els homes de Sergi Trullàs s'havien avançat a la primera part amb gol de Nico Olmedo, que repetia com a golejador per segona jornada consecutiva, però els badalonins empataven a tocar del descans a càrrec d'Òscar.
El CE Manresa ha començat el partit amb més grapa. Al minut 7, Ayoub encarava el porter contrari en un cara a cara, però el seu xut era aturat en dos temps. Ayoub també protagonitzava la jugada del gol al minut 13 cedint de cap la pilota a Nico Olmedo per a avançar-se en el marcador. Al 45, però, a tocar del descans, Òscar empatava per als badalonins.
A la segona part, un i altre equip han jugat per no arriscar. El CE Manresa, però, ha tingut avantatge en els darrers 25 minuts després que l'àrbitre hagi expulsat Robert per doble amonestació, però no ho ha sabut aprofitar fins al temps de descompte, quan ha arribat la jugada polèmica del partit. En la sacada d'un córner al minut 93, l'àrbitre ha anul·lat un gol franc de cap que hauria significat la victòria manresana per una suposada falta en atac.
Tot i el mèrit de l'empat, l'equip ha marxat amb un gust agre-dolç a la boca, i perdent una posició a la taula, on ara és quart.