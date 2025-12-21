El Covisa Manresa tanca l'any amb una victòria sòlida al Pujolet davant el Montesión

El Covisa Manresa no ha fallat al Pujolet i ha derrotat l'Entreculturas Montesión per 6-3, en un partit pràctic i efectiu que permet als bagencs sumar la tercera victòria de la temporada i la tercera consecutiva com a locals. El triomf fa tancar l'any amb millors sensacions i una certa tranquil·litat a l'entorn manresà.
Domini local abans del descans
El partit ha començat amb un Montesión valent, amb una pressió alta que ha dificultat en els primers minuts la sortida de pilota del Covisa Manresa. Amb el pas del temps, però, els manresans han sabut adaptar-se i han començat a controlar el joc. Héctor Albadalejo ha obert el marcador al minut 7 i David Lozano ha ampliat l'avantatge només un minut després, uns gols suficients per marxar al descans amb un 2-0 favorable després d'una primera meitat seriosa i sense excessos ofensius.
El Covisa sentencia a la represa
A la segona part, els de Jairo Molero han fet un pas endavant. Asis ha anotat el 3-0 de penal al minut 26 i, poc després, Cella ha marcat de camp a camp el quart gol, que semblava deixar el partit pràcticament resolt. Tot i això, el conjunt balear no s'ha rendit i ha intentat reaccionar.
Intercanvi de gols en el tram final
Els darrers deu minuts han estat marcats per un intercanvi de cops. Campo ha retallat distàncies, però Asis ha tornat a ampliar l'avantatge amb dos gols més, un d'ells de doble penal, completant un hat-trick. El Montesión ha tret profit del joc de cinc amb porter jugador per marcar tres gols, però en cap moment ha arribat a posar en perill la victòria local. Cella, a més, ha aturat un penal en el tram decisiu.
Amb aquest resultat, el Covisa Manresa tanca la primera volta amb bones sensacions, reforçat per les darreres incorporacions i per la solidesa mostrada al Pujolet. La competició s'atura ara i es reprendrà el pròxim 10 de gener, quan els manresans visitaran la pista de l'Ibi Futsal.