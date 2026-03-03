Bassas i Oriola sumen una altra victòria a les finestres FIBA

Ferran Bassas i Pierre Oriola han contribuït a la segona victòria de la selecció espanyola contra Ucraïna en tres dies. Un triomf que el combinat de Chus Mateo ha embastat al primer quart i després de dos períodes equilibrats ha sentenciat als darrers deu minuts (78-64). Oriola ha estat el més destacat dels dos jugadors del Baxi Manresa que han intervingut en el partit amb 10 punts i 8 rebots. Bassas ha estat més discret que divendres passat amb 2 punts i 4 assistències. Álex Reyes ha estat un dels quatre jugadors descartats.\r\n\r\nLa resta de jugadors del Baxi Manresa han tingut sort diversa. Louis Olinde es va revenjar de la derrota contra Croàcia de divendres passat i amb la selecció alemanya va derrotar els balcànics en el segon duel entre les dues seleccions. Els alemanys van necessitar una pròrroga per acabar guanyant per 91-89. Olinde va contribuir a la victòria del seu equip 12 punts, 6 rebots i 1 assistència i va millorar els registres del primer partit. En canvi, Marcis Steinbergs va caure per segon cop amb la selecció letona contra Polònia en un partit en què els bàltics no van tenir opcions (92-72). Els 9 punts i les 4 assistències d'Steinbergs van ser insuficients. Com tampoc ha servit a Dinamarca l'aportació de Gustav Knudsen contra Geòrgia. Els 5 punts, 4 rebots i 3 assistències del nòrdic no han evitat una dura derrota contra Geòrgia (89-60).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nUn jugador del Baxi Manresa, atrapat a Dubai pel conflicte al Pròxim Orient Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\nAmb les finestres FIBA ja acabades, Diego Ocampo recuperarà tots els seus jugadors per preparar el retorn a l'ACB contra la Laguna Tenerife amb l'únic dubte de Kaodirichi Akobundu-Ehiogu que ha quedat atrapat a Dubai per culpa del conflicte bèl·lic al Pròxim Orient.\r\n