Al Manresa CBF li surt creu a la pròrroga (62-64)

El Manresa CBF ha perdut 62-64 davant el Romakuruma UE Mataró a la pròrroga en el partit disputat aquest diumenge al Nou Congost. La intensitat i les alternatives en el marcador han protagonitzat un matx en què les del Maresme han demostrat el seu potencial i les de Marc Rovirosa el seu bon moment de forma.\r\n\r\nEl partit ha estat un constant estira i arronsa amb avantatges mínimes a una i altra banda que ha finalitzat en empat, reflectint la dinàmica de l'enfrontament. El primer quart ha finalitzat 17-19, i a la mitja part s'arribava 27-30. Després del descans, el partit ha continuat amb la mateixa tònica. Al final del tercer quart, les manresanes s'han posat a un punt, 40-41, un mínim avantatge que ha quedat en no res al final del temps reglamentari, 56-56. A la pròrroga, les visitants han estat més encartades i s'han emportat la victòria 62-64.\r\n\r\nEl Manresa CBF es manté a la part baixa de la taula, però fora de les places de descens. Per part manresana, Mariona Teixidó ha estat la més ben valorada, amb 11 punts, 7 rebots i 5 faltes rebudes.\r\n\r\n\r\n\tEstadístiques del partit, resultats i classificació\r\n\r\n