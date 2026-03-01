La Pirinaica continua sumant i el Joanenc continua caient

Jornada diversa a Primera Catalana per als equips del Bages. La Pirinaica ha sumat la seva cinquena victòria consecutiva, el Gimnàstic Manresa s'ha imposat al Cardona en el derbi comarcal, i el Joanenc s'enfonsa més amb la seva quarta derrota en les darreres quatre jornades.
La Pirinaica no para de sumar
La Pirinaica ha aconseguit aquest diumenge la seva cinquena victòria consecutiva contra el cuer, la UD Parc, en un partit que li ha costat molt més del què podia esperar i que s'ha resolt per la mínima, 1-0. Els de la Mion s'han imposat per un únic gol, avançada la segona part, a càrrec de Max Morell al minut 66. Els de Romans Carrillo deixen enrere el Ripollet i se situen a sis punts de plaça de promoció d'ascens.
El Gimnàstic Manresa guanya el derbi comarcal
El Gimnàstic Manresa ha fet bons els pronòstics i ha guanyat 2-0 el Cardona en el derbi comarcal de la categoria. Els del Gimnàstic Parc han estrenat la porteria al minut 28 amb gol d'Hugo Rodríguez. La sentència s'ha fet esperar fins al minut 83 quan Rawdy James Wiltbank ha fet el segon gol. Els de Manresa es mantenen a la part mitja de la taula, mentre que el Cardona tanca la permanència, però a cinc punts de les places de descens.
El Joanenc continua en caiguda lliure
El Joanenc va perdre dissabte a Sant Joan de Vilatorrada davant el Balaguer, 0-1, i va encadenar la seva quarta derrota consecutiva. Els de la Noguera van marcar al minut 72 amb gol de Miquel Graells. Els bagencs continuen quarts per la cua en posició de descens, però a cinc punts del Cardona, que marca les places de salvació.