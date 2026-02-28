El CB Navàs Viscola torna al triomf a Granollers i consolida la segona plaça

El CB Navàs Viscola ha recuperat el camí de la victòria aquest dissabte a la pista del CB Granollers Contigoahorro (76-86) en un partit que ha dominat. Els bagencs han dominat la primera meitat, han vist com els vallesans empataven abans de l'últim període i han acabat decidint el duel amb un quart final sòlid que els permet mantenir-se segons al grup C-B de Tercera FEB.
Bon inici i control abans del descans
El conjunt del Bages ha començat el partit amb encert i determinació. Des dels primers minuts ha aconseguit imposar el seu ritme i obrir una primera escletxa en el marcador. El primer quart s'ha tancat amb un 19-27 favorable als visitants, que transmetien bones sensacions tant en atac com en defensa.
La dinàmica s'ha mantingut al segon període. Tot i els intents del CB Granollers per reduir diferències, el CB Navàs ha sabut administrar l'avantatge i arribar al descans amb un marge similar al del primer tram. El 36-45 amb què s'ha arribat als vestidors reflectia el control bagenc, que semblava tenir el partit ben encarat.
Reacció local i empat abans del desenllaç
A la represa, però, el guió ha canviat. Els del Vallès han incrementat l'encert anotador, fet que els ha permès anar retallant distàncies progressivament. El treball local ha tingut recompensa i el partit s'ha igualat completament.
Amb el pas dels minuts, la diferència s'ha esvaït fins a arribar a un empat a 64 punts al final del tercer quart. Amb tot per decidir en els darrers deu minuts, el duel entrava en una fase d'incertesa en què qualsevol detall podia ser determinant.
Un últim quart decisiu
En el moment clau, el CB Navàs ha tornat a mostrar-se més segur i encertat. El conjunt bagenc ha recuperat el control del joc i ha trobat solucions ofensives per tornar a obrir forat en el marcador. A més, ha sabut gestionar millor les possessions en els instants determinants.
Amb aquest impuls, els visitants han acabat tancant el partit amb un 76-86 que certifica una nova victòria lluny de casa i els permet consolidar la segona posició al grup C-B de Tercera FEB.
En l'apartat individual, els jugadors més destacats del CB Navàs han estat Keita, amb 16 punts i 13 rebots, i Fall, que ha aportat 6 punts, 13 rebots i 2 assistències en un treball complet sota les cistelles.