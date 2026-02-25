Dos podis del CN Manresa a la novena Duatló de Viladecans

La novena edició de la Duatló de Viladecans, disputada diumenge al Parc de la Marina, va reunir més de 300 esportistes en una exigent prova combinada de cursa i ciclisme. Dos representants del CN Manresa, Mariano Méndez i Amand Redondo, van aconseguir pujar al podi en les seves respectives categories.
Més de tres-cents esportistes
El Parc de la Marina va acollir diumenge passat la novena edició de la Duatló de Viladecans, organitzada pel club de triatló local. La competició va aplegar més de tres-cents esportistes de diferents categories, que van completar un recorregut format per 5 quilòmetres de cursa a peu, 20 quilòmetres en bicicleta i un darrer tram de 2,5 quilòmetres de cursa per tancar la prova.
Entre els participants hi havia representació del CN Manresa, que va tenir una actuació destacada amb dos podis. Mariano Méndez va aconseguir la segona posició en la categoria V4, mentre que Amand Redondo va finalitzar tercer en la categoria V3.
Redondo va creuar la línia d'arribada a poc més de tres minuts del vencedor de la seva categoria, Ricardo Valenzuela, del CN Rubí. Per la seva banda, Méndez es va quedar a només 28 segons del primer classificat en V4, Miguel Ángel Martínez, del Prat Triatló 1994.