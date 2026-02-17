Bons resultats del CN Manresa al Trofeu Alejandro López amb millores de marques

El Club Natació Manresa ha participat aquest cap de setmana al Circuit Català de Trofeus - Trofeu Alejandro López, disputat al Club Natació Sant Andreu en piscina de 50 metres, amb un balanç positiu tant en resultats com en sensacions. Els esportistes bagencs han competit amb rivals d'alt nivell i han aconseguit, en diversos casos, millorar marques personals.
Experiència competitiva i millores personals
La cita ha suposat una bona oportunitat per mesurar el nivell dels nedadors manresans davant alguns dels millors especialistes del panorama català. L'objectiu de nedar a prop dels seus millors temps s'ha complert en diverses proves, fet que reforça el progrés dels participants i la seva evolució dins la temporada.
Resultats destacats
Entre les actuacions més rellevants, Nídia Vidal s'ha quedat a prop de classificar-se per a la final dels 200 metres braça amb un temps de 2'54"54, que li ha valgut la 22a posició, demostrant competitivitat en una prova exigent.
Jan Díez ha assolit la seva millor marca personal en els 200 estils (2'19"92), acabant 19è, i ha brillat amb la sisena plaça a la final A dels 200 esquena (2'17"01), confirmant una clara progressió.
Laura Sánchez ha superat els seus registres personals en totes les proves disputades -50, 100 i 200 esquena- i ha fregat l'accés a finals en el 100, mentre que en el 200 ha aconseguit plaça en una disputada final B.
Per la seva banda, Anna Salvans ha mostrat bones sensacions a l'aigua, quedant molt a prop de recuperar una marca que feia temps que no aconseguia.